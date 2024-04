Campeonato de Portugal Rotax: excelente início em Portimão

No Kartódromo Internacional do Algarve, sob a organização do AIA Motor Clube, 96 pilotos distribuídos por diferentes categorias, proporcionaram excelentes corridas na primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax. Luís Aguiar, Christophe Adams, Tomás Gomes, Dante Monteiro, Duarte Alves, Vicente Capela e Miguel Barbosa venceram nas suas categorias a primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax.

Categorias DD2 e DD2 Master

Luís Aguiar, com um kart equipado com chassis TB Kart, depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados (57,995s), venceu as Finais 1 e 2 e foi quarto classificado na Final 3, somando assim 141 pontos, suficientes para garantir o lugar mais alto do pódio da categoria DD2 na jornada de abertura do Campeonato de Portugal Rotax.

Em Portimão, Frederico Peters (Birel ART), com um quarto, um segundo e uma vitória na Final 3, garantiu a segunda posição com 135 pontos, enquanto João Dinis (CRG), com três terceiros lugares, foi terceiro classificado com 126 pontos.

Com 147 pontos, graças a um segundo lugar, a duas vitórias e a duas voltas mais rápidas, Christophe Adams (Birel ART) venceu a categoria DD2 Masters, na qual Pedro Ribeiro (LN) e Manuel Martins (Birel ART) completaram o pódio.

Categoria Sénior Max

Tomás Gomes (TB Kart), com um sexto lugar e duas vitórias, totalizou 136 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio na primeira jornada do Campeonato de Portugal Rotax da categoria Sénior Max.

Em Portimão, João Dinis (CRG) – que foi o m ais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 58,813s – com uma vitória, um quinto e um terceiro lugares, somou 131 pontos e foi segundo classificado, enquanto Rafael Rajani (TB Kart) completou o pódio com 129 pontos, graças a um quinto e a dois segundos lugares, bem como a uma volta mais rápida na Final 2 que lhe deu um ponto extra.

Com 114 pontos, fruto de um sétimo e dois quartos lugares, Henrique de Oliveira (LN) foi quarto classificado, tendo Filipe Rodrigues (Tonykart), com um segundo, um sexto e um oitavo lugares, somado 113 pontos e fechado o top-5, entre 20 participantes.

Categoria Júnior

Dante Monteiro (CRG), com um segundo lugar, uma vitória e um quarto lugar, totalizou 135 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio na jornada de abertura do Campeonato de Portugal Rotax da categoria Júnior.

Gabriela Teixeira (KR), com uma vitória, um quarto e um terceiro lugar com a volta mais rápida foi segunda classificada com 133 pontos, enquanto Martim Marques (FA) com um sétimo, um segundo e uma vitória, completou o pódio com 129 pontos.

Com 125 pontos, graças a um quinto, um terceiro e um segundo lugares, Tomás Macedo (CRG) foi quarto classificado e Afonso Lopes (KR), com um terceiro, um décimo e um quinto lugares, fechou o top-5, com 108 pontos.

Categorias Mini Max e Micro Max

Na categoria Mini Max, Duarte Alves (Birel ART), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, com três vitórias e três voltas mais rápidas, totalizou 154 pontos (o máximo possível), pelo que subiu ao lugar mais alto do pódio na jornada de abertura do Campeonato de Portugal Rotax.

Em Portimão, com dois segundos e um quarto lugares, Daniel Ferreira (Exprit) somou 130 pontos e foi o segundo classificado. Leonor Rocha (Parolin), com um terceiro, um segundo e um quarto lugares, contabilizou 127 pontos e completou pódio da categoria Mini Max.

Na categoria Micro Max, Vicente Capela (KR), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, com três vitórias e uma volta mais rápida, totalizou 152 pontos e subiu ao lugar mais alto do pódio na jornada de abertura do Campeonato de Portugal Rotax.

Em Portimão, com três terceiros lugares e duas voltas mais rápidas, Mário Silva Lora (CRG) somou 137 pontos e foi o segundo classificado. Francisco Correia (CRG), com três terceiros lugares, contabilizou 126 pontos e completou pódio da categoria Mini Max.

Na classificação conjunta das duas categorias, a Mini Max e a Micro Max, Duarte Alves venceu com 153 pontos, Vicente Capela foi segundo classificado com 136 pontos e Mário Silva Lora completou o pódio com 124 pontos. Francisco Correia com 114 e Leonor Rocha com 112 pontos, fecharam o top-5.

Categoria Micro Academy

Miguel Barbosa, com um kart equipado com chassis Kart Republic, depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, somou dois segundo lugares e uma vitória, tendo na Final 2 rubricado a volta mais rápida, pelo que totalizou 142 pontos e subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Micro Academy do Campeonato de Portugal Rotax, em Portimão.

João Félix (Falcon), com uma vitória, um terceiro e um segundo lugares, bem como com duas voltas mais rápidas, somou 134 pontos, pelo que garantiu a segunda posição. Já Thiago Carvalhais (Parolin), com um terceiro lugar, uma vitória e um quarto lugar, contabilizou 132 pontos e assegurou o terceiro lugar do pódio.

Com 125 pontos, após um quinto, um terceiro e um segundo lugares, Enzo Santos (Birel ART) foi quarto classificado e Artur Loureiro (KR), com um quarto e dois quintos lugares, garantiu 116 pontos e fechou o top-5.

A segunda jornada dupla está agendada para 25 e 26 de maio e será disputada no KIRO- Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME.