Campeonato de Portugal Rotax entregou títulos em Braga

Frederico Peters, Pedro Ribeiro, João Dinis, António Macedo, Duarte Alves, Vicente Capela e Dilan Faria são os novos campeões de Portugal Rotax, após a quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax, disputada no Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

No Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM), alinharam 76 pilotos distribuídos por diferentes categorias, na quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax, disputada à chuva.

Categorias DD2 e DD2 Masters

Frederico Peters, com um kart equipado com chassis Birel ART, depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com uma volta em 1m06,708s, venceu as Finais 1 e 3 e foi segundo classificado na Final 2 (somando a volta mais rápida em todas as corridas), pelo que totalizou 149 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio, bem como conquistou o título de campeão de Portugal na categoria DD2. O piloto de Évora assegurou também a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles.

Gonçalo Coutinho (Kosmic), com uma vitória e dois segundos lugares, garantiu a segunda posição com 140 pontos, enquanto Dylan Lima com um quinto e dois terceiros lugares, completou o pódio, com 122 pontos. Luís Aguiar (TB Kart) e o moçambicano Guilherme Rocha (Tonykart) encerraram o top-5 da categoria DD2.

Em Braga, na categoria DD2 Master, Pedro Ribeiro foi o mais rápido nos treinos cronometrados e somou uma vitória e dois segundos lugares (com duas voltas mais rápidas), pelo que conquistou o título de campeão de Portugal. O piloto de Penafiel garantiu também a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles. Christophe Adams (Birel ART) e Manuel Martins (Birel ART) completaram o pódio, enquanto Kevin Belhaj (Birel ART) e João Dias (LN) fecharam o top-5 da categoria DD2 Masters.

Categoria Sénior Max

João Dinis (CRG) foi segundo classificado na quinta e última prova em Braga, sendo suficiente – face aos excelentes resultados que foi acumulando nas jornadas anteriores – para se sagrar, pela primeira vez, campeão de Portugal Sénior Max, bem como para garantir a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles.

Na pista bracarense, o jovem piloto da Madeira deu logo o mote nos treinos cronometrados ao estabelecer a volta mais rápida em 1m06,801s (que lhe valeu um ponto extra para as contas do campeonato) e depois obteve um terceiro e dois segundos lugares, assegurando então o lugar intermédio do pódio.

Afonso Ferreira (Tonykart) esteve imparável, já que venceu as três Finais e em todas rubricou a volta mais rápida, totalizando assim 153 pontos em 154 possíveis, sendo largamente suficientes para subir ao lugar mais alto do pódio, no circuito onde se iniciou no Karting.

Em Braga, com um quarto e dois terceiros lugares, Pedro Barbosa (Birel ART) somou 124 pontos e foi terceiro classificado, enquanto Rodrigo Vilaça (KR), com um quinto, um quarto e um segundo lugares, garantiu a quarta posição, com 123 pontos. Por sua vez, Rafael Rajani (TB Kart), com um nono, um sétimo e um quarto lugares, totalizou 104 pontos e fechou o top-5.

Categoria Júnior

António Macedo (CRG), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com o registo de 1m07,847s, venceu as três Finais e rubricou a volta mais rápida em duas, pelo que totalizou 153 pontos (em 154 possíveis) e garantiu o lugar mais alto do pódio. Com estes resultados, o piloto bracarense sagrou-se campeão de Portugal da categoria Júnior, assim como assegurou a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles.

João Barros (LN), com um terceiro e dois segundos lugares, foi segundo classificado com 132 pontos, enquanto Bernardo Pinto (Tonykart) com três terceiros lugares, completou o pódio com 120 pontos. Em Braga, Afonso Lopes (KR) e Ricardo Gonçalves (Tonykart) rodaram praticamente sempre nos lugares da frente, tendo, por esta ordem encerrado o top-5.

Categorias Micro Max e Mini Max

Na categoria Micro Max, Francisco Correia (CRG) com três vitórias e uma volta mais rápidas, totalizou 151 pontos (em 154 possíveis) e subiu ao lugar mais alto do pódio na quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax.

Em Braga, Vicente Capela (KR), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados quer na Micro quer na Mini com a marca de 1m12,122s, com um terceiro e dois segundos lugares (incluindo duas voltas mais rápidas), somou 135 pontos e subiu ao lugar intermédio do pódio. Com estes resultados, o jovem piloto de Beja sagrou-se campeão de Portugal da categoria Micro Max, assim como assegurou a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles. Mário Silva Lora (CRG), com um quarto e dois terceiros lugares, arrecadou 124 pontos e completou o pódio. Miguel Martins (TB Kart) e Gustavo Oliveira (KR), fecharam, por esta ordem, o top-5.

Na categoria Mini Max, Leonor Rocha (TBKart) um terceiro lugar e duas vitórias, totalizou 142 e subiu ao lugar mais alto do pódio na quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax. Em Braga, Duarte Alves (Birel ART), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados com o tempo de 1m12,245s, com uma vitória, um abandono e um segundo lugares, somou 133 pontos e subiu ao lugar intermédio do pódio. Com estes resultados, o jovem piloto de Penafiel sagrou-se campeão de Portugal da categoria Mini Max, assim como assegurou a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que vão ser disputadas entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Sarno, em Nápoles. O madeirense Daniel Ferreira (Exprit), com um terceiro e dois segundos lugares (incluindo uma volta mais rápida), também arrecadou 133 pontos e completou o pódio. No fator de desempate entre Duarte Alves e Daniel Ferreira, valeu a pole-position conquistada pelo piloto de Penafiel. Afonso Pires (KR) e Martim Botelho, fecharam, por esta ordem, o top-5.

Categoria Micro Academy

Dilan Faria (Parolin) foi terceiro classificado na quinta e última prova em Braga, sendo suficiente – face aos excelentes resultados que foi acumulando nas jornadas anteriores – para se sagrar, pela primeira vez, campeão de Portugal Micro Academy. Na pista bracarense, o jovem piloto da Madeira deu logo o mote nos treinos cronometrados ao estabelecer a volta mais rápida em 1m16,600s (o que lhe valeu um ponto extra para as contas do campeonato) e depois venceu a Final 1, foi terceiro na Final 2 e quinto na Final 3, somando 132 pontos, que lhe permitiram subir ao terceiro do pódio, em dia de consagração.

José Gonçalves (KR), estreante absoluto no Karting de competição, depois de ser quinto classificado na Final 1, esteve imparável nas Final 2 e 3, onde somou duas vitórias, que lhe permitiu totalizar 138 pontos, suficientes para subir ao lugar mais alto do pódio, numa prova disputada à chuva. Em Braga, Artur Loureiro (Parolin) obteve três terceiros lugares e uma volta mais rápida, pelo que somou 136 pontos e foi segundo classificado. João Félix (Falcon) e Thiago Carvalhais (KR) rodaram nos lugares da frente e encerraram, por esta ordem, o top-5.