Campeonato de Portugal Rotax decorre bem animado no Bombarral | AutoSport

Afonso Lopes, Pedro Ribeiro, João Dinis, Martim Meneses, Martim Marques, João Maria Pereira e José Pedro Pinto venceram hoje na terceira prova do Campeonato de Portugal Rotax, que está a decorrer no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral.

Com 70 participantes, distribuídos por diferentes categorias, a terceira prova do Campeonato de Portugal Rotax, arrancou hoje no traçado do Bombarral. Amanhã, cumpre-se o segundo e decisivo dia desta terceira jornada, cuja organização está a cargo da ACDME.

Categorias DD2 e DD2 Master

No que diz respeito aos principais protagonistas de hoje, Pedro Ribeiro (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria DD2 e na DD2 Masters, com a marca de 46,062s. Na Final 1, Afonso Lopes (Kosmic) estreou-se a vencer, enquanto Gonçalo Coutinho (Kosmic) foi segundo classificado e Pedo Ribeiro terminou na terceira posição, sendo o vencedor na DD2 Masters.

Categoria Sénior Max

Na Sénior Max, o madeirense João Dinis (Tonykart) foi o mais forte nos treinos cronometrados (46,013s) e impôs-se na Final 1, com a volta mais rápida em 46,381s. O seu conterrâneo Rodrigo Silva (Tonykart) e Francisca Queiroz (Kosmic) – 1.ª na classe feminina – foram, respetivamente, os segundo e terceiro classificados, entre os 19 participantes.

Categoria Júnior

Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos cronometrados ao completar uma volta aos 1107 metros ao traçado do Bombarral em 47,168s e depois venceu a Final 1, na qual Tomás Lemos (Kosmic) foi segundo classificado e Tomás Gomes (Kosmic) terminou na terceira posição com a volta mais rápida (47,412s).

Categoria Mini Max/Micro Max

Na categoria Mini/Micro Max, com 16 participantes, Martim Marques (Kart Republic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados (50,904s) e venceu na Final 1 à geral e na subcategoria Micro Max (dos 8 aos 11 anos). João Maria Pereira (Kart Republic) garantiu a terceira posição à geral e triunfou na subcategoria Mini Max (dos 8 aos 12 anos). O espanhol Manuel Miguez Gayoso (Parolin) – que foi segundo à geral e na subcategoria Micro Max – rubricou a volta mais rápida em 51,038s.

Categoria Micro Academy

Finalmente, na categoria Micro Academy, José Pedro Pinto (Kart Republic), que fez a sua estreia absoluta no Campeonato de Portugal Rotax, foi o mais rápido nos treinos cronometrados (52,553s) e venceu a Final 1, com a volta mais rápida (52,582s). Leonor Rocha (Parolin) e Martim Gomes (Birel ART) foram os segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Recordamos que a categoria Micro Academy destina-se a jovens dos 6 aos 10 anos, que tenham obtido a primeira licença desportiva no ano em curso ou que, em 2021, tenham participado precisamente na categoria Micro Academy ou ainda pilotos que tenham disputado a categoria Iniciação do Campeonato de Portugal de Karting (CPK) em 2020 ou em 2021 ou ainda a categoria Cadete 4T em 2021.

Amanhã, entre as 09h57 e as 11h38 realizam-se as Finais 2 e as Finais 3 disputam-se entre as 12h35 e as 14h16. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 14h45