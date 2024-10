Campeonato de Portugal Rotax decide-se no próximo fim de semana em Braga

O Campeonato de Portugal Rotax vai cumprir a quinta e última prova, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional de Braga. Para a decisiva jornada, que terá a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM), estão inscritos 85 pilotos e também serão conhecidos os pilotos que irão representar Portugal nas Rotax Max Challenge Grand Finals, que decorrerão entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Nápoles.

A quinta e última prova do Campeonato de Portugal Rotax apresenta uma lista de 85 inscritos, distribuídos por diferentes categorias. As derradeiras corridas prometem ser repletas de emoção, dado que para além de serem conhecidos os novos campeões de Portugal Rotax, também ficará decidido quem se irá qualificar para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que decorrerão entre 19 e 26 de outubro, no traçado italiano de Nápoles.

Em termos de classificação, à partida para o traçado bracarense, Dilan Faria está no comando da categoria Micro Academy com 523 pontos, seguindo-se na segunda posição Miguel Barbosa, que tem 499 pontos. Thiago Carvalhais está na terceira posição com 486, enquanto Artur Loureiro (477) e João Félix (460), integram, respetivamente, o top-5. Na categoria Micro Max, Vicente Capela ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 579 pontos, Mário Silva Lora (547) é segundo, enquanto Francisco Correia (525), Miguel Martins (448) e Gustavo Oliveira (396) completam, por esta ordem, o top-5. Por sua vez, na categoria Mini Max (que partilha a grelha de partida com a Micro-Max), Duarte Alves está na liderança com 604 pontos, seguindo-se Leonor Rocha (518), Afonso Pires (502), Martim Botelho (444) e Bwana Gessesse) no top-5, respetivamente.

Na classificação conjunta das categorias Mini e Micro Max, Duarte Alves é líder com 571 pontos, Vicente Capela é segundo classificado com 527, Mário Silva Lora (493) está na terceira posição, enquanto Francisco Correia (479) e Leonor Rocha (453) ocupam as quarta e quinta posições, respetivamente.

Na categoria Júnior, João Maria Pereira está no comando com 505 pontos, António Macedo é segundo classificado com 504 pontos, enquanto Ricardo Gonçalves (474), João Barros (439 e Afonso Lopes (424) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Filipe Rodrigues está na liderança da categoria Sénior Max com 503 pontos, João Dinis (493) ocupa a segunda posição, seguindo-se Tomás Gomes (457), Rodrigo Pires (437) e Rafael Rajani (410), respetivamente, no top-5.

Na categoria DD2, Frederico Peters é o líder com 579 pontos, enquanto que no top-5 estão Luís Aguiar (518), Gonçalo Coutinho (496), Dylan Lima (431) e Guilherme Rocha (424), respetivamente. Quanto à categoria DD2 Master, Pedro Ribeiro está no comando com 560 pontos, Manuel Martins é segundo classificado com 514 pontos, enquanto Kevin Belhaj (465), David Gilmore (456) e António Teixeira (454) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias terão três sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h32) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h30 e as 14h38) e as Finais 1 (entre as 15h03 e as 16h53). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h47) e as Finais 3 (entre as 12h40 e as 14h30). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h00.