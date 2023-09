Campeonato de Portugal Rotax decide-se no Bombarral | AutoSport

O Campeonato de Portugal Rotax vai cumprir a quinta e última prova, no próximo fim de semana, no KIRO-Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral. Para a decisiva jornada, que terá a organização da ACDME, estão inscritos 85 pilotos, sendo a categoria Sénior Max a mais concorrida com 35 pilotos.

A derradeira prova do Campeonato de Portugal Rotax apresenta uma lista de 85 inscritos, distribuídos por diferentes categorias, sendo a mais concorrida a Sénior Max, que conta com 35 pilotos. As corridas daquela que é a categoria-rainha das competições Rotax serão certamente um dos grandes motivos de interesse da quinta e última ronda do Campeonato de Portugal Rotax, mas não faltará mais emoção nas outras categorias, dado que serão decididos os novos campeões de Portugal Rotax. Para além dos títulos, em discussão, está também a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que decorrerão entre 2 e 9 de dezembro, no Bahrain.

Em termos de classificação, à partida para o traçado da região oeste, Vicente Correia está na liderança da categoria Micro Academy com 275 pontos, seguindo-se Guilherme Santos (249), Gustavo Oliveira (190), Gabriel Guimarães (182) e Martín Rodrigues (163) no top-5, respetivamente. Na categoria Micro Max, Afonso Lopes ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 287 pontos, Duarte Alves (203) é segundo, enquanto Manuel Caetano (189), Daniel Ferreira (182) e Kahlid Mediouni (123) completam, por esta ordem, o top-5. Por sua vez, na categoria Mini Max (que partilha a grelha de partida com a Micro-Max), João Maria Pereira é líder com 264 pontos, Afonso Lopes é segundo classificado com 235, Dante Lachi Monteiro está na terceira posição (200), enquanto Duarte Alves (145) e Manuel Caetano (129,5) ocupam as quarta e quinta posições, respetivamente.

Na categoria Júnior, Martim Meneses está no comando com 250 pontos, Tomás Lemos é segundo classificado com 167 pontos, enquanto Ricardo Gonçalves (164), Max Radeck (155,5) e João Barros (153) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Francisco Macedo está na liderança da categoria Sénior Max com 293 pontos, Henrique de Oliveira ocupa a segunda posição (201,5) seguindo-se Gabriel Caçoilo (171), Rodrigo Vilaça (134,5) e João Dinis (133,5), respetivamente, no top-5.

Na categoria DD2, Gonçalo Coutinho é o líder com 267 pontos, enquanto que no top-5 estão João Miguel Oliveira (209,5), Frederico Peters (181), Vítor Mendes (164) e Pedro Ribeiro (107), respetivamente. Quanto à categoria DD2 Master, Vítor Mendes está no comando com 269 pontos, Pedro Ribeiro é segundo classificado com 209 pontos, enquanto António Bravo Lima (159), Manuel Martins (134) e Christophe Adams (132) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo do Campeonato de Portugal Rotax para o próximo fim de semana no Bombarral, todas as categorias terão três sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h36) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h34 e as 14h42) e as Finais 1 (entre as 15h07 e as 16h57). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h42) e as Finais 3 (entre as 12h35 e as 14h20), estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 14h50.