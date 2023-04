Campeonato de Portugal Rotax arrancou em Braga: Bom arranque | AutoSport

João Miguel Oliveira, Vítor Mendes, Francisco Macedo, Martim Meneses, João Maria Pereira, Afonso Lopes e Guilherme Santos venceram nas suas categorias a quarta prova do Campeonato de Portugal Rotax. No Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Motorsport Viana Clube, 87 pilotos distribuídos por diferentes categorias, proporcionaram boas corridas na primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax.

Categorias DD2 e DD2 Master

João Miguel Oliveira, com um kart equipado com chassis Birel ART, depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu a Final 1 e a Final 2 com a volta mais rápida em ambas e na Final 3 foi terceiro classificado, somando assim 70 pontos, suficientes para o piloto da Batalha belga garantir o lugar mais alto do pódio.

Em Braga, Gonçalo Coutinho (Kosmic) – que assinou a volta mais rápida na Final 3 –, com um segundo lugar, um terceiro e uma vitória, garantiu a segunda posição com 63 pontos, enquanto Miguel Cardoso (Kosmic), estreante absoluto na categoria DD2, com um terceiro, um sétimo e um quinto quarto lugares, foi terceiro classificado com 37 pontos.

Com 35 pontos, depois de um abandono, um segundo lugar e um quarto, Vítor Mendes (Kosmic) terminou a prova minhota na quarta posição e venceu na DD2 Master, na qual António Bravo Lima (Kosmic) e Pedro Ribeiro (LN) completaram o pódio.



Categoria Sénior Max

Francisco Macedo (CRG), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, com duas vitórias e um terceiro lugar totalizou 68 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Em Braga, Gabriel Caçoilo (LN) com um oitavo lugar, um segundo e uma vitória, somou 51 pontos e foi segundo classificado, enquanto João Dinis completou o pódio com 46 pontos, graças a dois terceiros e a quarto lugares.

Com 37 pontos, fruto de um quarto, um quinto (com a volta mais rápida) e um sexto lugares, Rodrigo Vilaça (CRG) foi quarto classificado, tendo Henrique de Oliveira (LN), com um segundo, um abandono e um quinto lugar, somando 34,5 pontos e fechado o top-5, entre 33 participantes.



Categoria Júnior

Martim Meneses (KR), depois de ser o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as três Finais, tendo em duas delas rubricado a volta mais rápida, pelo que totalizou 78 pontos e garantiu o lugar mais alto do pódio.

Tomás Lemos (Birel ART), com um quinto, um segundo e um terceiro lugares foi segundo classificado com 49 pontos, enquanto Tomás Gomes (Kosmic) com dois segundos lugares e um 10.º lugar (onde curiosamente rubricou a volta mais rápida), completou o pódio com 43 pontos.

Com 38 pontos, graças a dois terceiros lugares e a um nono, Max Radeck (Redspeed) foi quarto classificado e João Barros (LN), com dois quintos lugares e um nono, fechou o top-5, com 32 pontos.



Categoria Mini/Micro Max

Na categoria Mini/Micro Max, com 13 participantes, João Maria Pereira (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e depois venceu as três Finais, rubricando em todas a volta mais rápida, pelo que totalizou 79 pontos (a pontuação máxima), sendo, assim o grande vencedor quer da categoria Mini/Micro Max quer da subcategoria Mini Max (dos 8 aos 12 anos).

Afonso Lopes (KR) também esteve muito forte e foi segundo classificado nas três Finais, somando 60 pontos, que lhe permitiu assegurar o lugar intermédio do pódio e vencer a subcategoria Micro Max (dos 8 aos 11 anos). Dante Lachi Monteiro (FA), com três terceiro lugares contabilizou 51 pontos e completou o pódio, sendo segundo classificado na subcategoria Mini Max.

Em Braga, Manuel Caetano (KR) foi quarto classificado com 42 pontos (sendo 2.º na Micro Max), enquanto Jan Rodrigues (FA), com 28 pontos, fechou o top-5 e foi terceiro classificado na Mini Max. Vicente Capela (Parolin) terminou na sexta posição com 25 pontos e completou o pódio da Micro Max.



Categoria Micro Academy

Guilherme Santos, com um kart equipado com chassis EVO, com três vitórias nas três Finais, onde rubricou a volta mais rápida em todas, totalizou 78 pontos e subiu ao lugar mais alto do pódio em Braga.

Vicente Correia (Parolin), que foi o mais rápido nos treinos cronometrados, depois de ser forçado a abandonar na Final 1, foi segundo classificado quer na Final 2 quer na Final 3, somando 53 pontos, pelo que garantiu a segunda posição. Por sua vez, Gabriel Guimarães (Tonykart), com um quarto e dois terceiros lugares, contabilizou 48 pontos e assegurou o terceiro lugar do pódio.

Com 46 pontos, após um segundo, um quarto e um quinto lugares, Martin Rodrigues (KR) foi quarto classificado e João Oliveira (KR), com um terceiro, um quinto e um quarto lugares, garantiu 43 pontos e fechou o top-5.

A segunda prova está agendada para 27 e 28 de maio e será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do AIA.