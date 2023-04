Campeonato de Portugal Rotax arranca com 90 inscritos em Braga | AutoSport

O Campeonato de Portugal Rotax arranca já no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional de Braga, com a organização a cargo do Motorsport Viana Clube. Para a jornada de abertura estão inscritos 90 pilotos, fazendo prever um fim de semana cheio de emoções fortes.

A Korridas e Kompanhia, promotora das competições Rotax em Portugal, revelou que esteve muito empenhada para apresentar uma lista de inscritos bastante preenchida no arranque do Campeonato de Portugal Rotax. E conseguiu isso mesmo, dado que para a prova inaugural estão inscritos 90 pilotos, distribuídos pelas habituais oito categorias: Micro Academy, Micro Max, Mini Max, Júnior, Sénior Max, Sénior Max Master, DD2 e DD2 Masters. “Mesmo antes da Rotax Cup, realizada há duas semanas, em Braga, sabíamos que íamos ter bastantes inscritos no arranque do campeonato. E o nosso objetivo era mesmo alcançar os 90.

Estamos muito satisfeitos por atingir este número e acreditamos que ao longo do ano mais pilotos se irão inscrever nas provas do Campeonato de Portugal Rotax. Contudo, temos de fazer alguma coisa, em conjunto com outras entidades, para termos mais pilotos nas categorias dos mais jovens, pois eles são o futuro das categorias superiores e do desporto automóvel em Portugal”, salientou Arnaldo Frias, um dos responsáveis da Korridas e Kompanhia

Fórmula de competição

Relativamente à fórmula de competição, em todas as categorias, a grelha de partida da Final 1 é determinada pela melhor volta obtida nos treinos cronometrados, enquanto que a grelha de partida da Final 2 é definida em função da segunda melhor volta. Já a grelha de partida da Final 3 é determinada pela classificação da Final 1. No que diz respeito à classificação final da prova, é feita através da soma dos resultados obtidos nas três Finais. Em caso de empate, vence quem tiver o melhor tempo dos treinos cronometrados e se persistir a igualdade, recorre-se a outro fator de desempate que passa pelo melhor resultado obtido nas três Finais.

Já para efeitos de classificação final do campeonato, das 15 Finais serão consideradas as 13 melhores. A ausência na prova, a não participação na corrida ou uma desclassificação não serão contabilizadas para efeitos do apuramento da pontuação final. O máximo de pontos extra obtidos através dos melhores tempos dos treinos cronometrados é de 4 e o máximo de pontos para quem rubricar a volta mais rápida é de 12.

Os Campeões de Portugal Rotax das categorias DD2, DD2 Master, Sénior Max, Júnior Max, Mini Max e Micro Max garantem a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF) que este ano serão disputadas entre 2 e 9 de dezembro, no Bahrain.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Braga, todas as categorias terão quatro sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h27) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h25 e as 14h33) e as Finais 1 (entre as 14h58 e as 16h48). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 09h57 e as 11h42) e as Finais 3 (entre as 12h35 e as 14h20). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 14h50.

Calendário

Campeonato de Portugal Rotax 2023

1.ª prova – 15 e 16 de abril – Braga

2.ª prova – 27 e 28 de maio – Portimão

3.ª prova – 17 e 18 de junho – Baltar

4.ª prova – 08 e 09 de julho – Leiria

5.ª prova – 30 de setembro e 01 de outubro – Bombarral

Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF)

Prova única – de 02 a 09 de dezembro – Bahrain