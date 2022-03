Campeonato de Portugal Rotax: 67 inscritos para a estreia em Baltar | AutoSport

O Campeonato de Portugal Rotax arranca no próximo fim de semana, no Kartódromo de Baltar, com a organização a cargo do Clube Automóvel do Minho (CAM). Para a prova inaugural estão inscritos 67 pilotos, distribuídos por diferentes categorias.

O Troféu Rotax, que no ano passado cumpriu a sua 20.ª edição, ganha em 2022 uma nova designação e não só. Para além de passar a denominar-se Campeonato de Portugal Rotax, terá diferentes clubes organizadores nas habituais cinco provas, ao contrário das épocas anteriores, em que a entidade promotora, a Korridas e Kompanhia, tinha a organização de todas as jornadas entregue ao Motorsport Viana Clube. “O Troféu Rotax tem sido há duas décadas uma boa escola para o Karting e de lá têm saído belíssimos pilotos para outras disciplinas do desporto automóvel. Por isso, decidimos este ano envolver os clubes organizadores da FPAK e promover o nome da competição: de Troféu para Campeonato de Portugal Rotax (CPRTX)”, referiu João Rito, diretor para o Karting na FPAK.

A Korridas a Kompanhia mantém-se como promotora da competição e das categorias, que no total são oito: a DD2, para pilotos que já tenham completado 15 anos de idade (que inclui a DD2 Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos), a Sénior Max, para pilotos que já tenham completado 14 anos (que incluiu a Max Master, destinada a quem já cumpriu 32 anos), a Júnior, para pilotos dos 12 aos 14 anos, a Mini Max, para pilotos dos 8 aos 12 anos, a Micro Max, para pilotos dos 8 aos 11 e, finalmente, a Micro Academy, destinada a jovens dos 6 aos 10 anos, que tenham obtido a primeira licença desportiva no ano em curso ou que, em 2021, tenham participado precisamente na categoria Micro Academy ou ainda pilotos que tenham disputado a categoria Iniciação do Campeonato de Portugal de Karting (CPK) em 2020 ou em 2021 ou a categoria Cadete 4T em 2021.



Fórmula de competição

Relativamente à fórmula de competição, em todas as categorias, a grelha de partida da Final 1 é determinada pela melhor volta obtida nos treinos cronometrados, enquanto a grelha de partida da Final 2 é definida em função da segunda melhor volta. Já a grelha de partida da Final 3 é determinada pela classificação da Final 1. No que diz respeito à classificação final da prova, é feita através da soma dos resultados obtidos nas três Finais. Em caso de empate, vence quem tiver o melhor tempo dos treinos cronometrados e se persistir a igualdade, recorre-se a outro fator de desempate que passa pelo melhor resultado obtido nas três Finais.

Já para efeitos de classificação final do campeonato, das 15 Finais serão consideradas as 13 melhores. A ausência na prova, a não participação na corrida ou uma desclassificação não serão contabilizadas para efeitos do apuramento da pontuação final. O máximo de pontos extra obtidos através dos melhores tempos dos treinos cronometrados é de 4 e o máximo de pontos para quem rubricar a volta mais rápida é de 12.

Os Campeões de Portugal Rotax das categorias DD2, DD2 Master, Sénior Max, Júnior Max, Mini Max e Micro Max garantem a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF) que este ano regressam ao Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre os dias 19 e 26 de novembro.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo para o próximo fim de semana em Baltar, todas as categorias terão quatro sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h27) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h10 e as 14h18) e as Finais 1 (entre as 14h45 e as 16h31). No domingo de manhã, disputam-se as Finais 3 (entre as 12h35 e as 14h16). A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 14h45.

Calendário

Campeonato de Portugal Rotax 2022

1.ª prova – 02 e 03 de abril – Baltar

2.ª prova – 04 e 05 de junho – Leiria

3.ª prova – 16 e 17 julho – Bombarral

4.ª prova – 27 e 28 de agosto – Braga

5.ª prova – 22 e 23 de outubro – Portimão

Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF)

Prova única – de 19 a 26 de novembro – Portimão