Campeonato de Portugal Rotax: 144 inscritos para o ‘Grand Finale’ de Portimão | AutoSport

O Campeonato de Portugal Rotax vai cumprir a quinta e última prova, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão. Para a jornada organizada pelo AIA Motor Clube estão inscritos 144 pilotos, juntando-se ainda mais 22 da Eletric Kart Cup Portugal, competição que integra o programa da ronda algarvia.

A derradeira prova do Campeonato de Portugal Rotax apresenta uma lista de 144 inscritos, sendo que praticamente metade são oriundos de outros países, dado que irão aproveitar a prova lusa para se prepararem para as Rotax Max Challenge Grand Finals, que decorrerão precisamente no traçado algarvio, entre 19 e 26 de novembro. O programa incluiu ainda outra competição, a Eletric Kart Cup Portugal que, como o próprio nome indica, é disputada com kart elétricos, contando com um total de 22 inscritos, sete na categoria E20 Júnior e 15 na categoria E20 Sénior, todos eles estrangeiros.

Prevê-se por isso mesmo um fim de semana muito animado no Kartódromo Internacional do Algarve, mas também intenso e de emoções fortes, já que estarão em discussão os primeiros títulos do Campeonato de Portugal Rotax, outrora designado por Troféu Rotax.

Em termos de classificação, à partida para o traçado algarvio, Francisco Correia está na liderança da categoria Micro Academy com 263 pontos, seguindo-se Leonor Rocha (239), Vicente Capela (179), Vicente Correia (164) e Lourenço Vilão (152) no top-5, respetivamente. Na categoria Micro Max, Martim Marques ocupa a primeira posição da tabela classificativa com 270 pontos, o espanhol Manuel Miguez Gayoso (233) é segundo, enquanto Ricardo Gonçalves (197), Jan Rodrigues (154) e Duarte Alves (146) completam, por esta ordem, o top-5. Por sua vez, na categoria Mini Max (que partilha a grelha de partida com a Micro-Max), Martim Marques também é líder com 241 pontos, Manuel Miguez Gayoso é segundo classificado com 209, João Maria Pereira está na terceira posição (176), enquanto Afonso Ferreira (161) e Ricardo Gonçalves (130) ocupam as quarta e quinta posições, respetivamente.

Na categoria Júnior, Tomás Gomes está no comando com 296 pontos, Henrique de Oliveira é segundo classificado com 211 pontos, enquanto Tomás Lemos (210), Alejandro Nieves (151) e Pedro Barbosa (141) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros. Gabriel Caçoilo está na liderança da categoria Sénior Max com 239 pontos, João Dinis ocupa a segunda posição (226) seguindo-se Rodrigo Silva (176), Tomás Leitão (155) e Diogo Faria (121,5), respetivamente, no top-5.

Na categoria DD2, Gonçalo Coutinho é o líder com 286 pontos, enquanto que no top-5 estão Fabio Kieltyka (231), Vítor Mendes (176), Pedro Ribeiro (167) e Guilherme Lemos (138,5), respetivamente. Quanto à categoria DD2 Master, Fabio Kieltyka está no comando com 273 pontos, Vítor Mendes é segundo classificado com 236 pontos, enquanto Pedro Ribeiro (222), Christopher Adams (158) e António Bravo Lima (114) integram, por esta ordem, o lote dos cinco primeiros.

Programa desportivo

Quanto ao programa desportivo do Campeonato de Portugal Rotax para o próximo fim de semana em Portimão, todas as categorias terão três sessões de treinos livres oficiais no sábado de manhã (entre as 08h50 e as 12h09) e para a tarde estão marcados os treinos cronometrados (entre as 13h21 e as 14h29) e as Finais 1 (entre as 15h09 e as 16h55). No domingo, disputam-se as Finais 2 (entre as 10h11 e as 11h52) e as Finais 3 (entre as 13h12 e as 14h53).

No que diz respeito à Eletric Kart Cup Portugal, depois de uma sessão de treinos cronometrados no sábado de manhã (às 11h06), vai contar com duas mangas de qualificação à tarde (às 13h04 e às 14h54), estando a Pré-Final agendada para as 9h48 de domingo e a Final para as 13h12. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 15h20.

Os Campeões de Portugal Rotax das categorias DD2, DD2 Master, Sénior Max, Júnior Max, Mini Max e Micro Max garantem a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF) que este ano regressam ao Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre os dias 19 e 26 de novembro.