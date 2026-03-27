Rotax Max Challenge Portugal arranca em Braga com lista recorde e ambição mundial

Quase 100 pilotos e forte aposta internacional no karting Rotax

O Rotax Max Challenge Portugal 2026 arranca este fim de semana no Kartódromo Internacional de Braga com uma lista recorde de 97 inscritos, o maior número de participantes da época nas competições de karting sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Organizada pela Korridas e Kompanhia e pelo Motorsport Viana Clube, a prova promete um fim de semana de grande intensidade competitiva, com todas as corridas a poderem ser acompanhadas em direto através do YouTube e das páginas de Facebook da FPAK e da promotora.

Grelha cheia em cinco categorias e pelotão cada vez mais internacional

Depois de a Rotax Cup, também em Braga, ter aberto a temporada no passado fim de semana com 76 pilotos, o número sobe agora de forma significativa para o arranque oficial do Rotax Max Challenge Portugal, reafirmando a vitalidade do karting Rotax em Portugal. Estão inscritos 97 pilotos, distribuídos pelas cinco categorias habituais: Micro Academy, Mini-Micro Max (que integra Micro Max e Mini Max), Júnior, Sénior Max e DD2 (com a subcategoria DD2 Masters).

A categoria “rainha”, Sénior Max, destaca-se com um pelotão de 31 pilotos, o que antecipa grelhas cheias e lutas renhidas pelas primeiras posições. A Mini-Micro Max conta com 21 inscritos, a Júnior Max e a DD2 apresentam 17 pilotos cada, enquanto a Micro Academy, dedicada aos mais jovens entre os 6 e os 10 anos, reúne 11 participantes. Entre os inscritos surgem nomes provenientes de Espanha, França, Marrocos e ainda pilotos de origem brasileira, ucraniana, finlandesa e russa, acentuando o cariz internacional da competição promovida pela Korridas e Kompanhia.

Campeões em título e vencedores da Rotax Cup animam expectativas

A prova chega a Braga uma semana depois da Rotax Cup, onde Manuel Miranda (Micro Academy), Gustavo Oliveira (Mini-Micro Max e Mini Max), Miguel Barbosa (Micro Max), Duarte Alves (Júnior), Martim Marques (Sénior Max), João Dinis (DD2) e Pedro Ribeiro (DD2 Masters) subiram ao lugar mais alto do pódio. Muitos destes pilotos voltam a alinhar no arranque do Rotax Max Challenge Portugal, contribuindo para um nível competitivo elevado e para uma incerteza real quanto aos favoritos em cada categoria.

Em pano de fundo está também o peso dos atuais campeões nacionais: Miguel Barbosa (Micro Academy), Vicente Capela (Mini-Micro Max e Mini Max), Gustavo Oliveira (Micro Max), Daniel Ferreira (Júnior), Anis Tazi (Sénior Max), Luís Aguiar (DD2), Dylan Lima (DD2 Sénior) e Pedro Ribeiro (DD2 Master), este último à procura do terceiro título consecutivo. No paddock, a presença deste conjunto de campeões e vencedores recentes é vista como um dos fatores que deverá elevar o nível competitivo desde a primeira prova.

Portimão e as Rotax Grand Finals como horizonte

Para muitos pilotos, o objetivo vai além dos resultados em Braga: os vencedores do Rotax Max Challenge Portugal nas categorias DD2, DD2 Master, Sénior Max, Júnior Max, Mini Max e Micro Max garantem a qualificação para as Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF), consideradas o maior evento mundial de karting. Em 2026, a prova de apuramento global será disputada no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, entre 21 e 28 de novembro, com a organização a apontar para um pelotão próximo dos 400 pilotos oriundos de mais de 60 países.

Promotores e responsáveis desportivos sublinham que o facto de o Mundial Rotax se realizar em Portugal aumenta a motivação dos pilotos nacionais. “Competir por um lugar nas Grand Finals em Portimão é, para muitos, um sonho muito concreto. Saber que a grande final se disputa ‘em casa’ só reforça a ambição e o nível de preparação”, tem sido a ideia repetida por vários intervenientes ligados às estruturas Rotax.

Programa desportivo com três finais por categoria

O programa desportivo em Braga reparte-se por dois dias e assegura muito tempo de pista a todas as categorias. No sábado, a manhã será dedicada a três sessões de treinos livres oficiais para cada classe, seguindo-se os treinos cronometrados e as Finais 1 durante a tarde. No domingo, disputam-se as Finais 2 e as Finais 3, antes da cerimónia oficial de entrega de prémios.

Com quase uma centena de pilotos, um quadro competitivo alargado e a perspetiva de qualificação para o Mundial Rotax em Portimão no final do ano, o arranque do Rotax Max Challenge Portugal em Braga confirma o estatuto do karting como uma das bases mais dinâmicas e internacionalizadas do desporto motorizado português.