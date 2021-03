Rotax Max Challenge Portugal 2021 arranca no próximo fim de semana

O Rotax Max Challenge Portugal 2020 vai cumprir a primeira prova, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sob a organização do Motorsport Viana Clube. É o início da corrida aos 7 títulos em discussão e ao Mundial da especialidade que se realizará, entre4e 11 de dezembro, no Bahrain.

Por Filipe Cairrão Foto Arquivo

Face ao ano anterior, o Rotax Max Challenge Portugal 2021passa a ter um único dia de competição, ao domingo, ficando o dia de sábado reservado para treinos privados, se bem que na próxima sexta-feira a maioria dos pilotos já irá rodar no traçado algarvio.

Com organização a cargo do Motorsport Viana Clube, 58 pilotos vão abrir as hostilidades de uma competição que depois passará pelas pistas de Viana do Castelo (29 e 30 de maio), Baltar (26 e 27de junho), Braga (24 e 25 de julho) e Bombarral (18 e 19 de abril). Após estas cincoprovas os vencedores das categorias DD2 Master (a partir dos 32 anos de idade), DD2 (a partir dos 15 anos) Sénior Max (a partir dos 14 anos), Júnior (dos 12 aos 14 anos), Mini-Max (dos 10 aos 13 anos), Micro-Max (dos 7 aos 11 anos) irão disputar o ‘Mundial’ da especialidade que se realizará entre 4 e 11 de dezembro, no Bahrain, competição que reúne 360 pilotos oriundos de mais de 60 países, distribuídos por seis categorias.

À semelhança das últimas três épocas, o Rotax Max Challenge Portugal 2021 também conta com a categoria Micro-Academy, para pilotos dos 6 aos 10 anos de idades, destinada sobretudo aqueles que pretendem iniciar-se no Karting de competição.

Na sexta-feira e no sábado, realizam-se várias sessões de treinos livres não oficiais, no domingo disputam-se os treinos livres oficiais, os treinos cronometrados e duas Finais nas categorias DD2, DD2 Master, Max e Júnior, enquanto que os pilotos das categorias Mini-Max, Micro-Max e Micro-Academy irão disputar três Finais, sendo este um sistema de competição rotativo, já que nas próximas provas serão outras categorias a contar com três Finais.