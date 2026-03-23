Rotax Cup em Braga: 76 pilotos em pista, para sete vencedores

A temporada de 2026 das competições Rotax em Portugal arrancou no Kartódromo de Braga com a realização da Rotax Cup, prova organizada pela Korridas e Kompanhia em parceria com o Motorsport Viana Clube, que reuniu 76 pilotos distribuídos por várias categorias.

Manuel Miranda (Micro Academy), Miguel Barbosa (Micro), Gustavo Oliveira (Mini), Duarte Alves (Júnior Max), Martim Marques (Senior Max), João Dinis (DD2) e Pedro Ribeiro (DD2 Master) foram os grandes vencedores de uma jornada marcada por corridas intensas e muito disputadas. O nível competitivo evidenciado em Braga antecipa uma época equilibrada e repleta de emoção.

Micro Academy: Manuel Miranda domina e confirma favoritismo

Na Micro Academy, destinada aos pilotos mais jovens, Manuel Miranda começou por garantir a pole position nos treinos cronometrados, à frente de Raul Vilarinho, Duarte de Deus e Tomás Morais. Na pré‑final, confirmou o favoritismo e venceu sem alterações nas posições cimeiras, mantendo Vilarinho e Duarte de Deus no top 3.

Na final, disputada em nove voltas, Miranda voltou a impor-se, assinando o triunfo na categoria. Duarte de Deus e Raul Vilarinho inverteram as posições face à pré‑final e completaram o pódio, com Rodrigo Carreira muito próximo em quarto lugar, seguido de Noah Rudowski, Tomás Morais, Diogo Pinho e Otávio Amorim.

Mini e Micro: reviravoltas e recuperações em ritmo elevado

Nos treinos cronometrados da Mini/Micro, Eduardo Oliveira foi o mais rápido à geral e na Mini, com Thiago Carvalhais em segundo, enquanto na Micro o melhor tempo pertenceu a Bernardo Sequeira. Na pré‑final, Eduardo Oliveira bateu Gustavo Oliveira após um duelo intenso, com um toque entre ambos a atrasar Gustavo e a permitir a subida de Carvalhais ao segundo posto.

Na Micro, Miguel Barbosa protagonizou uma recuperação notável, saindo do último lugar para vencer, com Bernardo Sequeira em segundo. Na final, em 12 voltas, Gustavo Oliveira reagiu e venceu na Mini, à frente de Eduardo Oliveira e de Thiago Carvalhais, com Lincoln Lima em quarto. Barbosa terminou em quinto da geral, resultado que lhe valeu também a vitória na Micro, seguido por Vicente Silva, Gabriel Guimarães e Dinis Caramelo. Bernardo Sequeira foi nono da geral, garantindo o segundo lugar na Micro, enquanto Eduardo Costa fechou o pódio da categoria.

Júnior Max e Senior Max: vitórias de Duarte Alves e Martim Marques

Na Júnior Max, Duarte Alves garantiu a pole position, com João Maria Pereira ao seu lado na primeira linha, seguido por Francisco Correia e Martim Acúrcio. A pré‑final foi marcada por um duelo entre Alves e Pereira, que terminou com vitória do primeiro, com Francisco Correia e Mário Lora logo atrás, seguidos de perto por Afonso Pires.

Na final, ao longo de 15 voltas, Duarte Alves confirmou o domínio e conquistou a Rotax Cup da categoria, resistindo à pressão constante de João Maria Pereira, segundo classificado. Francisco Correia assegurou o último lugar do pódio, à frente de Mário Silva Lora e Martim Acúrcio, quarto e quinto, respetivamente. O madeirense Afonso Pires foi sexto, seguido de Luca Schiano e Ezio Humanes.

Na Senior Max, Bernardo Pinto e o campeão nacional Rotax em título, Anis Tazi, partiram da primeira linha, com António Macedo e Tomás Pereira logo atrás. Tazi venceu a pré‑final, à frente de Pinto e de Martim Marques, e voltou a cortar a meta em primeiro na final, mas uma irregularidade técnica ditou a sua desclassificação. Com isso, Martim Marques herdou a vitória, Tylan Fernandes subiu a segundo e João Barros fechou o pódio. Bernardo Pinto, terceiro em pista, foi penalizado e caiu para sexto, atrás de Tomás Pereira e da melhor piloto feminina, Beatriz Costa, enquanto Solomon Hoffman, António Macedo, Francisco Conde e Lourenço Inácio terminaram logo a seguir, com diferenças mínimas.

DD2 e DD2 Master: Dinis em destaque e triunfo de Ribeiro nos Master

Na DD2, João Dinis assegurou a pole position, com Pedro Barbosa ao seu lado, e Afonso Ferreira e Dylan Lima na segunda linha. Dinis dominou a pré‑final de ponta a ponta, seguido por Barbosa, Ferreira e Lima. Entre os DD2 Master, Manuel Martins foi o mais rápido nos treinos, mas Pedro Ribeiro venceu a pré‑final.

Na final, João Dinis voltou a impor-se com autoridade, confirmando a vitória na DD2, com Afonso Ferreira em segundo e Dylan Lima em terceiro. Pedro Ribeiro terminou em quarto da geral, garantindo também o triunfo na DD2 Master, e Pedro Barbosa foi quinto. Na Master, Pedro Loureiro foi segundo, com Pedro Martins a completar o pódio.

Rotax Max Challenge Portugal arranca já em Braga

O Kartódromo de Braga recebe já no próximo fim de semana a primeira prova do Rotax Max Challenge Portugal 2026, também em Braga, competição que integra um calendário de cinco jornadas. Destas rondas sairão os campeões nacionais que irão representar Portugal nas Rotax Grand Finals, marcadas para o Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.