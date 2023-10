Romeu Mello foi o melhor português nas IAME World Finals em Portimão | AutoSport

Dos 32 portugueses entre os 358 pilotos que alinharam nas IAME World Finals 2023, Romeu Mello foi o melhor português ao obter a 14.ª posição na Final da categoria X30 Mini. Outros portugueses também se destacaram na mesma categoria, assim como nas categorias X30 Sénior, X30 Master e X30 Júnior.

A edição 2023 das IAME World Finals terminou hoje no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, com 358 pilotos de várias nacionalidades, distribuídos por quatro categorias, entre os quais 32 portugueses.

Na categoria X30 Mini, com 101 participantes, Romeu Mello (KR), Afonso Lopes (KR), Xavier Lázaro (DR) e Gustavo da Silva (Birel ART) garantiram a tão desejada participação na Final, reservada aos 36 primeiros classificados, após as várias mangas de qualificação e da ‘super-manga de qualificação’

No que diz respeito a Romeu Mello, destacou-se logo nos treinos cronometrados, onde foi sexto classificado, tendo depois sido 31.º classificado após as mangas de qualificação, onde obteve um 5.º, um 3.º, um 8.º, um 30.º e um 17.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou num positivo 12.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Romeu Mello largou da 30.ª posição na Final e voltou a fazer uma boa recuperação (12 posições), já que cruzou a meta no 18.º lugar, numa corrida em que venceu o britânico Will Green (KR).

Afonso Lopes foi 15.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, o piloto de Coruche foi 33.º classificado, graças a um 7.º, um 12.º, um 19.º, um 16.º e um 10.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou num positivo 10.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Afonso Lopes largou da 28.ª posição na Final e terminou no 24.º lugar.

Xavier Lázaro foi 26.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, o piloto de Várzea de Sintra foi 38.º classificado, onde obteve um 6.º, um 29.º, um 14.º, um 7.º e um 13.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou 19.º posto. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Xavier Lázaro largou da 32.ª posição na Final e terminou no 31.º lugar.

Gustavo da Silva foi 58.º classificado nos treinos cronometrados. Nas mangas de qualificação, o piloto de Cascais foi 36.º classificado, graças a 12.º, um 13.º, um 10.º, um 22.º e 11.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou numa excelente 6.º posição. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Gustavo da Silva largou da 29.ª posição na Final e terminou no 32.º lugar.

Guilherme Morgado (que ainda se qualificou para as ‘super-heats’), Vicente Capela, Jan Rodrigues e Francisco Correia depararam-se com diferentes contrariedades e não conseguiram o apuramento para a Final.

Santiago Alves na Final da categoria X30 Júnior

Na categoria X30 Júnior, com 85 participantes, Santiago Alves (Parolin) garantiu a tão desejada participação na Final, reservada aos 36 primeiros classificados, após as várias mangas de qualificação e depois da ‘super-manga de qualificação’

O jovem piloto de Sintra destacou-se logo nos treinos cronometrados, onde foi o mais rápido do seu grupo e 2.º à geral, tendo depois sido 35.º classificado após as mangas de qualificação, onde obteve um 28.º, um 18.º, um 13.º e dois 3.ºs lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou num positivo 10.º lugar. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Santiago Alves largou da 29.ª posição na Final e voltou a fazer uma fantástica recuperação de 18 posições, cruzando a meta no 11.º lugar, mas uma penalização (por danos na carenagem frontal) viria a relegá-lo para a 23.ª posição, numa corrida em que venceu o britânico Harry Bartle (Croc Promotions).

Martim Marques, Martim Meneses, Tomás Gomes, Gabriela Teixeira, Bernardo Pinto (que ainda se qualificaram para as ‘super-heats’) e Afonso Azevedo depararam-se com diferentes contrariedades e não conseguiram o apuramento para a Final.

Diogo Pinto na Final da categoria X30 Sénior

Na categoria X30 Sénior, com 134 participantes, Diogo Pinto (Tonykart) assegurou a presença na tão ambicionada Final, reservada aos 36 primeiros classificados, após as várias mangas de qualificação e depois da ‘super-manga de qualificação’

O jovem piloto de Guimarães não teve muita sorte nos treinos cronometrados, já que foi 78.º classificado, tendo depois sido 49.º classificado após as mangas de qualificação, onde obteve um 15.º, um 19.º, um 10.º, um 9.º, um 20 e um 23.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ bateu toda a concorrência, depois de arrancar da 25.ª posição! Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Diogo Pinto largou da 34ª posição na Final e recuperou sete posições, para terminar no 27.º posto, numa numa corrida em que venceu o britânico Khali Atkins (Croc Promotions).

Diogo Castro, Miguel Silva, João Dinis (que ainda se qualificaram para as ‘super-heats’), Afonso Barata, Rafael Rajani, Henrique V. Oliveira, Pedro Cachada, Santiago Ribeiro, Francisca Queiroz, Francisco Macedo, David Gonçalves, Filipe Rodrigues, Tomás Teixeira e Max Radcek depararam-se com diferentes contrariedades e não conseguiram o apuramento para a Final.

Pedro Paxiuta de Paiva na Final da categoria X30 Master

Na categoria X30 Master, entre 38 participantes, Pedro Paxiuta de Paiva (FA) foi 35.º classificado nos treinos cronometrados e terminou as mangas de qualificação no 34.º lugar, depois de obter um 15.º, um 16.º e um 17.º lugares, enquanto que numa das ‘super mangas de qualificação’ terminou na 15.ª posição. Com a soma dos resultados obtidos nas mangas de qualificação e na ‘super manga de qualificação’, Pedro Paxiuta de Paiva largou do 34.º lugar na Final e recuperou até ao 28.º posto, numa corrida em que venceu o sueco Viktor Oberg (Falcon). Tiago Gonçalves (Parolin) enfrentou diferentes contrariedades e não conseguiram o apuramento para a Final.

Texto Filipe Cairrão

Foto Hellofoto