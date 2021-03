Rodrigo Seabra no top-10 da categoria X30 Mini na 1.ª prova da IAME Euro Series

Na primeira prova da IAME Euro Series que terminou hoje no traçado belga de Mariembourg, Rodrigo Seabra encerrou o top-10 da categoria X20 Mini e Noah Monteiro foi 20.º classificado na categoria X30 Júnior.

Por Filipe Cairrão / Foto HelloFoto, em Mariembourg

Maria Germano Neto (FA) garantiu hoje a segunda posição na corrida de repescagem e juntou-se assim aos 30 pilotos que se apuraram ontem para a Final, entre os quais os portugueses Rodrigo Seabra (Redspeed) e Martim Marques (Parolin).

Rodrigo Seabra largou da 8.ª posição na Pré-Final e terminou no mesmo posto, enquanto Martim Marques cruzou a meta no 27.º lugar e Maria Germano Neto foi 30.ª classificada após uma penalização.

Na Final, Rodrigo Seabra encerrou o top-10, sendo uma prestação muito positiva para o jovem piloto português, enquanto Martim Marques (que teve sempre com problemas ao nível do chassis) terminou na 33.ª posição e Maria Germano Neto foi 34.ª cassificada, sofrendo de novo uma penalização, numa corrida em que o holandês Sacha Van’tPad Bosch bateu toda a concorrência.

Categoria Júnior

Francisco Costa (Kosmic) foi hoje 15.º classificado na corrida de repescagem, pelo que não conseguiu juntar-se aos 30 pilotos que se apuraram ontem para a Final, entre os quais se qualificou o português Noah Monteiro (Redspeed).

Noah Monteiro largou da 24.ª posição na Pré-Final e terminou no 18.º lugar, com uma penalização de cinco segundos. Na Final, o piloto português garantiu o 20.º lugar, sendo uma classificação positiva já que enfrentou 35 concorrentes, mas também porque faz esta época a sua estreia na categoria Júnior com apenas 11 anos de idade. O francês TheophileNael (Tonykart) bateu toda a concorrência.