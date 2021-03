Rodrigo Seabra foi 9.º mais rápido no arranque da IAME Euro Series na Bélgica

A primeira prova do IAME Euro Series 2021 – vulgo ‘Europeu’ IAME – está a decorrer no circuito belga de Mariembourg, com a presença de cinco portugueses. Rodrigo Seabra, Maria Germano Neto e Martim Marques estão a disputar a categoria X30 Mini, enquanto Noah Monteiro e Francisco Costa discutem a X30 Júnior.

Por Filipe Cairrão

Foto Hellofoto

Rodrigo Seabra (Redspeed), integrado na equipa britânica Oliver Rowland Motorsport, foi hoje o 6.º mais rápido do seu grupo nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini e o 9.º da geral com a marca de 1m08,206s. Contudo, devido ao ‘emparelhamento’ dos tempos por grupos, o jovem piloto português ficou com a 12.ª posição da classificação final dos ‘cronos’, a apenas 0,353s da ‘pole-position’ conquistada pelo seu colega de equipa, o britânico Jesse Phillips (Redspeed), que percorreu os 1366 metros da pista de Mariembourg em 1m02,453s.

Maria Germano Neto (FA), que atua na equipa espanhola FA Racing Team, de Fernando Alonso, rubricou a 9.ª melhor marca (1m03m018s) do seu grupo e a 17.ª da geral, mas devido ao ‘emparelhamento’ dos tempos por grupos, ficou com a 18.ª posição da classificação final.

Martim Marques (Parolin) está a correr pela primeira vez pela Parolin Espanha, mas o novo chassis não está a colaborar, que o diga o experiente piloto espanhol Hugo Martí, que nem chegou a ‘tirar’ qualquer tempo na sessão única de treinos cronometrados. Já Martim Marques foi 17.º do seu grupo e 32.º da geral, sendo, devido ao ‘emparelhamento’ dos tempos por grupos, o 33.º classificado.

Categoria X30 Júnior

Noah Monteiro (Redspeed), integrado na equipa Victorylane Karting, foi hoje o 16.º mais rápido do seu grupo nos treinos cronometrados e o 32.º da geral com a marca de 57,370s. Contudo, devido ao ‘emparelhamento’ dos tempos por grupos, o jovem piloto português ficou com a 31.ª posição da classificação final dos ‘cronos’, a 0,707s da ‘pole-position’ conquistada pelo experiente britânico William Macintyre (Kosmic), que percorreu os 1366 metros da pista de Mariembourg em 56,663s.

Francisco Costa (Kosmic) rubricou a 24.ª melhor marca (59,369s) do seu grupo e a 48.ª da geral, mas devido ao ‘emparelhamento’ dos tempos por grupos, ficou com a 48.ª posição da classificação final.

Amanhã, serão disputadas várias mangas de qualificação, estando a corrida de repescagem, a Pré-Final e a Final agendadas para domingo.

Recordamos que depois desta prova de abertura, o IAME Euro Series vai cumprir a segunda jornada entre os dias 20 a 23 de maio no Circuito Internacional de Zuera, em Espanha, estando a terceira ronda marcada para o traçado italiano de Castelletto, entre 29 de julho e 1 de agosto. A quarta e última prova realizar-se-á novamente na Bélgica, mas desta vez na pista de Genk, entre 26 e 29 de agosto.