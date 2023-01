PR1ME Driver Management aposta no karting | AutoSport

A PR1ME Driver Management criou a PR1ME Academy com o intuito de ajudar os jovens talentos do karting a planificar uma carreira sustentada que lhes permita concretizar o potencial demonstrado.

Há quase dois anos, Álvaro Parente e Ricardo Teixeira criaram a PR1ME Driver Management, uma empresa de gestão de carreiras de pilotos de automobilismo, podendo estes beneficiar de todo o conhecimento e contactos dos dois conhecidos pilotos que fizeram todo o caminho desde o karting até à entrada da Fórmula 1 – ambos testaram monolugares da categoria máxima do desporto automóvel.

Desde então, a PR1ME Driver Management colocou Roberto Faria – piloto brasileiro que competiu na GB3 Championship e continuará este ano nos monolugares – na Sauber Academy, e permitiu a Quique Bordas, um talentoso piloto espanhol, dar os seus primeiros passos no universo dos GT.

Com o intuito de poder ajudar jovens pilotos desde o início das suas carreiras, foi decidido formar a PR1ME Academy para poder direcionar os jovens talentos, ainda nos primeiros anos de competição, da melhor forma para que possam atingir os seus objectivos num mundo extremamente selectivo.

Através da PR1ME Academy, chancela pela qual serão conhecidos, os pilotos que competem nas diversas categorias do karting terão serviço de Coaching, Preparação Física, Nutrição, Ajuda na Angariação de Patrocinadores, Gestão de Carreira e Comunicação.

Com estas seis valências, juntamente com o ‘know-how’ da PR1ME Driver Management, os responsáveis desta estão seguros de que poderão ajudar pilotos que estão nos seus primeiros passos no desporto motorizado a caminhar de uma forma segura para alcançarem o potencial do talento que revelam.

Álvaro Parente, PR1ME Driver Management: “o Karting é o berço de qualquer piloto que tenha como objetivo a Fórmula 1 e a profissionalização no automobilismo. Com a PR1ME Academy pretendemos, com a nossa experiência e conhecimentos, preparar da melhor forma possível jovens pilotos que tenham como objectivo serem profissionais, ajudando-os a traçar o caminho sustentado para atingir esse desiderato”.

Ricardo Teixeira, PR1ME Driver Management: “é no Karting que se começam a vislumbrar os talentos com potencial para singrar no exigente mundo motorizado. Até à profissionalização o caminho é duro e cheio de questões que, sem experiência, podem terminar prematuramente a carreira de um jovem piloto. Com a PR1ME Academy os jovens talentos terão a oportunidade de beneficiar da nossa experiência e evitar algumas contrariedades que surgem sempre ao longo de uma carreira”.