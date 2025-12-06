Portugal no pódio do Mundial Rotax com Vicente Capela

Piloto de Beja conquista terceiro lugar na Final da Rotax Mini Max no Bahrein

O karting português brilhou no sábado, dia 6 de dezembro de 2025, com a grande atuação de Vicente Capela﻿, bicampeão português Rotax, que conquistou o terceiro lugar na Final da categoria Rotax Mini Max do Campeonato Mundial Rotax, disputado no Circuito Internacional de Kart do Bahrein. Esta conquista representa um momento histórico, dado que Vicente foi o único português a subir ao pódio numa competição que reúne os melhores campeões nacionais de todos os continentes.

Trajeto para o pódio no Campeonato Mundial

Desde os treinos livres, Vicente Capela demonstrou uma velocidade e leitura de corrida de elevado nível, alinhando com os melhores num total de 71 concorrentes. Terminou o treino cronometrado em 14.º lugar, garantindo lugar na quarta fila das eliminatórias. Durante as provas classificatórias, mostrou equilíbrio e raça, terminando a primeira corrida em nono lugar, seguido de uma destacada quarta posição na segunda, e um sólido sétimo lugar na terceira bateria. Esses resultados colocaram-no entre os primeiros na Pré-Final, onde assegurou o oitavo lugar, o que lhe garantiu a 12.ª posição na grelha de partida para a Final.

A corrida decisiva e a celebração do pódio

Determinando a sua ambição, Vicente afirmou antes da Final que “irá partir um pouco mais atrás, mas vou tentar ir buscar o pódio nesta Final, e se der, a vitória”. Durante as 14 voltas da corrida final, demonstrou técnica e calma, recuperando nove posições até assegurar a terceira posição final, um resultado que reforça o prestígio do karting português a nível mundial.

Percurso e evolução internacional

Este foi o segundo Campeonato Mundial Rotax em que Vicente participou. Em 2024, tinha competido na categoria Micro Max em Sarno, Itália, com uma prestação inicial que lançou as bases para a sua evolução internacional. O desempenho robusto no Bahrein mostra o seu crescimento e coloca-o entre os principais nomes emergentes do karting em Portugal e na Europa.

Próximos passos e orgulho nacional

Após esta brilhante participação, Vicente Capela regressa à sua cidade natal, Beja, para celebrar conquistas e motivar a comunidade de karting nacional. O troféu do RMC Grand Finals é testemunho do talento e trabalho contínuo deste jovem piloto, trazendo orgulho a Portugal no automobilismo de base e projetando um futuro promissor para a modalidade.

