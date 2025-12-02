Os vencedores do Troféu Easykart Portugal 2025

Francisco Iglésias (EK60), Tomás Carapucinha (EK100), Frederico Vasco (EK125) e Diogo Caetano (TaG Livre 125) sagraram-se vencedores do Troféu Easykart Portugal 2025, após a quinta e última prova disputada no KIRO – Kartódromo Internacional da Região Oeste, no Bombarral, sob a organização da ACDME. A competição, promovida sob a égide da FPAK, regressou assim ao traçado do Bombarral para encerrar uma temporada que começou no mesmo circuito e passou ainda por Évora, Palmela e Leiria, mantendo o espírito de troféu de custos controlados e forte componente de formação de jovens pilotos.

Na categoria Easykart 60, destinada a pilotos dos 6 aos 11 anos, Martim Gomes bateu toda a concorrência nas três corridas, somando o máximo de 150 pontos e subindo ao lugar mais alto do pódio. Francisco Iglésias, que chegou à derradeira prova na liderança, garantiu o título de 2025 do Troféu Easykart Portugal na categoria EK60 com o segundo lugar (130 pontos). Lourenço Antunes fechou a temporada no terceiro posto, com 122 pontos, seguido de Duarte de Deus, quarto classificado com 114 pontos.

Na Easykart 100, para pilotos dos 11 aos 15 anos, Tomás Carapucinha chegou ao Bombarral no comando e confirmou o favoritismo. Venceu as duas primeiras finais e foi segundo na terceira, totalizando 145 pontos, suficientes para ganhar a prova e o Troféu Easykart Portugal da categoria EK100. Martim Acúrcio assegurou o segundo lugar com dois segundos e um terceiro lugares (130 pontos), enquanto Michael Mandim, com um quinto, um terceiro e uma vitória, completou o pódio. Miguel Barbosa foi quarto com 114 pontos, seguido de Liam Teixeira (105), Vasco Nobre (93) e Dinis Santos (84).

Quanto à categoria Easykart 125 (a partir dos 14 anos), Noah Aguiar venceu as Corridas 1 e 2 e foi segundo na Corrida 3, desempenho que lhe garantiu o topo do pódio. Ao seu lado ficaram Vasco Simões, no segundo lugar, e Frederico Vasco, terceiro classificado, que somou os pontos necessários para conquistar o Troféu Easykart Portugal 2025 na categoria EK125.

Na TaG Livre 125, reservada a karts com chassis de escolha livre e motores até 125 cc equipados com embraiagem e motor de arranque elétrico, Frederico Pinto Coelho obteve dois segundos lugares e uma vitória, acumulando 140 pontos. Essa regularidade valeu-lhe o triunfo na prova do Bombarral, com Davin Jafarov em segundo (119 pontos) e Francisco Marques em terceiro (117). Pedro Cancela Abreu (108 pontos), Diogo Caetano (100) e Pedro Rodrigues (96) fecharam o top-6. Apesar de não ter pontuado na Corrida 1, Diogo Caetano venceu as duas restantes e, graças aos pontos acumulados ao longo da época, sagrou-se vencedor da edição de 2025 do Troféu Easykart Portugal na TaG Livre 125.