Open de Portugal de Karting/Viana do Castelo: Os vencedores de hoje | AutoSport

No Open de Portugal de Karting, que está a decorrer no Kartódromo de Viana do Castelo, Rodrigo Ferreira, Hugo Marreiros, Nuno Portela, João Miguel Oliveira, Guillermo Hevia, Romeu Mello, Martim Gomes e Miguel Barbosa vão partir amanhã da pole-position na Pré-Final das suas categorias.

O Open de Portugal de Karting está a ser disputado por 92 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Sob a organização da ACDME, hoje realizaram-se os treinos livres oficiais, os treinos cronometrados e duas mangas de qualificação em cada categoria, tendo estas determinado as grelhas de partida para as Pré-Finais, agendadas para amanhã de manhã, antes das grandes Finais, marcadas para o início da tarde e com ‘live streaming’ no Facebook da FPAK a partir das 13.40h.

Categoria X30

Na categoria que reúne o maior número de participantes, a X30, com 35 pilotos, Diogo Marujo (Redspeed) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1117 metros da pista minhota em 52,748s. Frederico Peters (FA) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto que na segunda triunfou Diogo Marujo. Contudo, com dois segundos lugares, foi João Miguel Oliveira (Tonykart) quem garantiu a pole-position para a Pré-Final, agendada para amanhã e que determinará a grelha de partida para a Final.

Ao lado do piloto da Batalha vai arrancar Diogo Marujo e da segunda linha vão largar Diogo Pinto (Tonykart) e Francisco Serôdio (Redspeed), os terceiro e quarto classificados, respetivamente, no final das duas mangas de qualificação. Na X30 Master, o espanhol Guillermo Hevia (Tonykart) venceu as duas mangas de qualificação.

Categoria X30 Super Shifter

Na categoria cujos karts estão equipados com caixa de velocidades e que está a ser disputada por 14 pilotos, Rodrigo Lessa (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados à geral e na Sénior com a marca de 50,149s. Rodrigo Ferreira (Kosmic) venceu as duas mangas de qualificação à geral e na Sénior e garantiu a pole-position para a Pré-Final agendada para amanhã, tendo a seu lado Rodrigo Lessa. Da segunda linha vai arrancar Hugo Marreiros (Tonykart) – 1.º na Master – e Pedro Perino (Kart Republic) – 3.º na Sénior –, que, por esta ordem, foram os terceiro e quarto classificados no final das duas mangas de qualificação. Nuno Portela (Birel ART) foi nono classificado à geral e primeiro na Gentleman.

Categoria Júnior

Santiago Alves (Parolin) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior com a marca de 53,175s e venceu a primeira manga de qualificação. Na segunda manga de qualificação, triunfou Dinis Nôro (Sodikart). Entretanto, a classificação do somatório das duas mangas está pendente, pelo que só amanhã é que se saberá quem irá arrancar da pole-position na Pré-Final, que determinará a grelha de partida para a Final.

Categoria X30 Mini

Romeu Mello (DAP) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini com a marca de 56,589s e venceu as duas mangas de qualificação. O piloto de Lisboa vai assim arrancar amanhã da pole-position – que determinará a grelha de partida para a Final – e terá ao seu lado Francisco Correia (Kart Republic). Da segunda linha vão partir Jan Rodrigues (FA) e Leonor Rocha (Parolin), os terceiro e quarto classificados, respetivamente, no final das duas mangas de qualificação.

Categoria Cadete 4T

Martim Gomes (Birel ARTT) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Cadete 4T com o registo de 1m00,669. João Francisco (Parolin) venceu a primeira manga de qualificação, enquanto que na segunda triunfou Martim Gomes pelo que vai arrancar da pole-position na Pré-Final, agendada para amanhã e que determinará a grelha de partida para a Final.Ao lado do piloto de Torres Vedras vai largar Francisco Iglésias (Birel ART) e da segunda linha vão partir Artur Loureiro (Parolin) e João Francisco, os terceiro e quarto classificados, respetivamente, no final das duas mangas de qualificação.

Categoria Iniciação

Enzo Santos (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Iniciação com o tempo de 1m29,839s e nas duas mangas de qualificação venceu Miguel Barbosa (Charles Leclerc), conseguindo assim garantir a pole-position para a Pré-Final, agendada para amanhã e que determinará a grelha de partida para a Final.

Enzo Santos vai arrancar da segunda posição na Pré-Final. Da segunda linha da grelha de partida, vão largar José Diogo Martins (Birel ART) e Tomás Dias (Birel ART).

Entre as 10h30 e as 11h45 realizam-se as Pré-Finais e as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55 – com transmissão em direto no Facebook da FPAK –, estando a cerimónia de entrega de prémios agendada para as 15h30.

Resultados Online – CLIQUE AQUI