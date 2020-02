Open de Portugal de Karting: Primeiros títulos

Francisco Correia (Iniciação), Afonso Silva (Cadete 4T), Noah Monteiro (Juvenil), Duarte Pinto Coelho (Júnior), Manuel Silva (X30 Sénior), Rodrigo Ferreira (X30 Super Shifter à geral e na Sénior) e André Serafim (X30 Super Shifter Master) venceram o Open de Portugal de Karting 2020.

Por Filipe Cairrão e Ricardo S. Araújo

Fotos Alexandre Araújo/HelloFoto

O Open de Portugal de Karting, disputado no Kartódromo Internacional de Leiria, sob a organização do Núcleo de Desportos Motorizados local (NDML), atribuiu os primeiros títulos da época 2020.

Na categoria Iniciação, Francisco Correia (FA) foi o mais rápido nos treinos e venceu a primeira manga de qualificação, enquanto na segunda foi Xavier Lázaro (Birel) a triunfar.

Na Pré-Final, Francisco Correia arrancou da pole-position e dominou de princípio a fim, repetindo o feito na Final, na qual Xavier Lázaro foi segundo classificado, enquanto Francisco Iglésias (Parolin) e a estreante Leonor Rocha (Parolin) terminaram nas terceira e quarta posições, respetivamente.

Categoria Cadete 4T

Na nova categoria Cadete 4T, Afonso Silva (Sodikart) – que disputou o Open de Portugal de Karting como prémio atribuído pela FPAK, após a conquista do Troféu de Karting da Madeira – foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as duas mangas de qualificação, a Pré-Final e a Final. O jovem piloto madeirense conquistou assim, de forma perfeita, o primeiro título da época.

Na corrida decisiva, Guilherme Morgado (EKR) garantiu o segundo lugar e Lourenço Rocha (Sodikart) completou o pódio, enquanto Tomás Fernandes (Praga) e Francisco Oliveira (EKR) fecharam o top-5.

Categoria Juvenil

Na categoria Juvenil, Santiago Alves (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as duas mangas de qualificação e a Pré-Final. Na Final, o piloto de Sintra largou da pole-position, mas à oitava das 16 voltas, Noah Monteiro passou para o comando e não mais o largou, conquistando assim o Open de Portugal de Karting.

Tiago Lima (EKR) garantiu a segunda posição e imediatamente a seguir terminaram Santiago Alves, Diogo Castro (FK) e Pedro Cachada (BirelART), rspetivamente, no top-5.

Categoria Júnior

Na categoria Júnior, Duarte Pinto Coelho (Charles Leclerc) foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e venceu as duas mangas de qualificação. Na Pré-Final, triunfou João Miguel Oliveira (Tonykart), mas na corrida decisiva Duarte Pinto Coelho voltou a ser mais forte e conquistou o Open de Portugal de Karting, no qual João Miguel Oliveira foi segundo classificado e Matilde Magalhães (Charles Leclerc) completou o pódio. Diogo Martins (Tonykart) e Frederico Pinto Coelho (Charles Leclerc) fecharam, respetivamente, o top-5.

Categoria X30 Sénior

Na categoria X30, Santiago Ribeiro (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, mas depois foi Manuel Silva (Kart Republic) a impor-se nas duas mangas de qualificação, assim como na Pré-Final e na Final.

Tanto na Pré-Final como na Final, Pedro Perino foi o principal opositor de Manuel Silva, acabando por garantir o lugar intermédio do pódio, enquanto Mariana Machado (Charles Leclerc) terminou num positivo terceiro lugar, na frente de Tomás Guedes (DR) e do espanhol Alvaro Montenegro (Tonykart) que, encerraram, o top-5, respetivamente.

Categoria X30 Super Shifter

Na categoria X30 Super Shifter, Rodrigo Ferreira foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu as duas mangas de qualificação e a Pré-Final quer à geral quer na categoria Sénior, enquanto na Master impôs-se André Serafim (Intrepid).

Na Final, Rodrigo Ferreira tirou o melhor proveito de largar da pole-position e liderou de príncipio a fim, conquistando o Open de Portugal de Karting da categoria X30 Super Shifter à geral e na Sénior. Ricardo Borges foi segundo classificado à geral e na Sénior, enquanto André Serafim terminou na terceira posição e venceu a categoria Master, na qual Fábio Mota e Paulo Martins completaram o pódio.

Depois do Open de Portugal, a pista de Leiria vai agora receber a primeira jornada do Campeonato de Portugal de Karting, agendada para os dias 7 e 8 de março, novamente com organização do NDML.