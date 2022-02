Open de Portugal de Karting: Primeiros títulos de 2022 | AutoSport

Por Por Filipe Cairrão e Ricardo S. Araújo

Rodrigo Lessa, André Serafim, Nuno Portela, João Miguel Oliveira, Pedro Paxiuta Paiva, Rodrigo Vilaça, Martim Marques, Guilherme Morgado e Artur Loureiro venceram nas suas categorias o Open de Portugal de Karting, disputada Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).

O Open de Portugal, considerada a competição que assinala o arranque da época de Karting no nosso país, foi disputado este fim de semana, por 83 pilotos, distribuídos por seis categorias distintas, nomeadamente a Iniciação, a Cadete 4T, a X30 Mini, a Júnior, a X30 (que incluiu a classe Master) e a X30 Super Shifter (que conta com as classes Sénior, Master e Gentleman).

Categoria X30

Na categoria X30, a mais concorrida com 31 pilotos, João Miguel Oliveira (Tonykart) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e triunfou na primeira manga de qualificação, enquanto na segunda foi Frederico Peters (Birel ART) a vencer, logo seguido pelo piloto da Batalha. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, repetiram-se os mesmos protagonistas, já que João Miguel Oliveira foi o mais forte na frente de Peters, com o madeirense João Dinis (Tonykart) e o regressado Diogo Pinto (Charles Leclerc), ex-campeão nacional, a garantiram os lugares seguintes na grelha de partida.

Na Final, disputada em 17 voltas, Diogo Pinto ainda passou pela frente do pelotão, mas João Miguel Oliveira assumiu o comando à passagem da segunda volta e nunca mais perdeu a liderança, conquistando o seu primeiro título na categoria-rainha do Karting nacional. Campeão nacional em título, Frederico Peters terminou na segunda posição, logo na frente de Diogo Marujo (Tonykart), que além de ter subido ao pódio, foi o autor da volta mais rápida da Final (43,857s). Mostrando que quem sabe nunca esquece, Diogo Pinto lutou pelas posições cimeiras neste seu regresso como piloto, terminando às portas do pódio (4.º lugar), na frente de Henrique Cruz (Kart Republic), que recuperou até ao top-5 na Final.

Categoria X30 Super Shifter

Rodrigo Lessa (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados, venceu a primeira manga de qualificação à geral e na Sénior, enquanto que na segunda impôs-se André Serafim (Birel ART) à geral e na Master. Na Pré-Final – que determinou a grelha de partida para a Final –, venceu Rodrigo Ferreira (Tonykart) à geral e na Sénior.

Na corrida decisiva, disputada em 15 voltas, Rodrigo Ferreira arrancou bem e este na liderança até à passagem da sexta volta, altura que Rodrigo Lessa passou para o comando e não mais o deixou até ver a bandeira xadrez na primeira posição (com a volta mais rápida em 45,353s), conquistando assim o seu primeiro Open de Portugal de Karting à geral e na Sénior.

Rodrigo Ferreira garantiu o segundo lugar à geral e na Sénior e André Serafim, que também esteve na luta pela vitória praticamente até ao final da corrida, viu a bandeira xadrez na terceira posição e venceu a categoria Master.

Hugo Marreiros e João Barros (Birel ART) encerraram, por esta ordem, o top-5, sendo os segundo e terceiro classificados na Master. Nuno Portela (Birel ART) venceu na Gentleman.

Categoria Júnior

Na categoria Júnior, Diogo Castro (Redspeed) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e triunfou na segunda manga de qualificação, já depois de Santiago Alves (Birel ART) ter vencido a manga inaugural. Diogo Castro foi o mais forte na Pré-Final, na frente de Rodrigo Vilaça (Tonykart), pilotos que partilharam a primeira linha da grelha de partida para a Final.

Na corrida decisiva, disputada em 17 voltas, Diogo Castro confirmou o favoritismo e liderou da primeira à última volta. Contudo, o piloto de Lisboa viria a ser desclassificado por alegada infração técnica. Martim Meneses rodou sempre na 2.ª posição, mas também seria desclassificado no final, por alegadamente ter ignorado as bandeiras mostradas pelos comissários.

Com uma ultrapassagem na última volta, Rodrigo Vilaça ‘saltou’ para o 2.º lugar final, que se viria a traduzir numa vitória com a desclassificação de Diogo Castro, tendo Santiago Alves (Birel ART) garantido a segunda posição e Pedro Barbosa (Tonykart) completado o pódio. Francisco Macedo (Kosmic) lutou até à derradeira volta pelos lugares do pódio, sendo quarto classificado. Henrique de Oliveira (Tonykart) conseguiu um meritório quinto posto na corrida decisiva.

Categoria X30 Mini

António Macedo (Kosmic) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria X30 Mini e Martim Marques (Kart Republic) triunfou nas duas mangas de qualificação, assim como na Pré-Final. Na corrida decisiva, disputada em 15 voltas, Martim Marques liderou de princípio a fim, obtendo uma vitória clara, numa corrida em que também rubricou a volta mais rápida em 50,143s.

Xavier Lázaro (DR) e João Barros (Tonykart) eram, à passagem da quinta volta, os segundo e terceiro classificados, mas acabaram por cair logo a seguir para o fundo do pelotão, acabando por terminar nas sexta e sétima posições, respetivamente. O segundo lugar passou a ser discutido por quatro pilotos, tendo Gabriela Teixeira conseguido levar a melhor, enquanto Afonso Lopes (Kart Republic) completou o pódio, com Romeu Mello (Birel ART) e António Macedo a cruzarem a meta imediatamente a seguir, para encerrar, por esta ordem, o top-5.

Categoria Cadete 4T

Na categoria Cadete 4T, Guilherme Morgado (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados e depois triunfou nas duas mangas de qualificação, realizadas no sábadoNa Pré-Final, o jovem piloto de Loures voltou a triunfar, assim como na Final, conquistando o primeiro título da época.

Em Viana do Castelo, o bracarense Francisco Correia (Kosmic) fez uma Final de grande nível e foi o mais direto perseguidor de Guilherme Morgado, conseguindo o 2.º lugar, terminando na frente de João Francisco, que completou o pódio. O ‘rookie’ Vicente Capela (Charles Leclerc) também teve um início de época promissor, ficando muito perto do pódio, no 4.º lugar, enquanto Duarte Rodrigues (DR) cortou a linha de meta no top-5, mas viria a ser o 7.º classificado final, devido a uma penalização por danos na carenagem frontal. Assim, foi Martim Gomes – campeão nacional em título da Iniciação – a fechar a sua estreia absoluta na Cadete 4T com um meritório 5.º lugar.

Categoria Iniciação

Artur Loureiro (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Iniciação, venceu as duas mangas de qualificação e a Pré-Final. Na Final, disputada em 5 voltas, Diogo Baptista era líder à passagem da primeira volta, mas depois Artur Loureiro assumiu o comando e conseguiu mantê-lo até final, conseguindo conquistar o Open de Portugal de Karting 2022, logo na sua prova de estreia. A luta pelo segundo lugar foi interessante de seguir até à derradeira volta, com Martin Rodrigues (Parolin), que arrancou da sétima posição, a conseguir levar a melhor. Diogo Baptista completou o pódio, enquanto José Diogo Martins (Birel ART) e Tiago Caetano fecharam, por esta ordem, o top-5.