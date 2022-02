Open de Portugal de Karting em Viana do Castelo: resumo vídeo | AutoSport

Rodrigo Lessa, André Serafim, Nuno Portela, João Miguel Oliveira, Pedro Paxiuta Paiva, Rodrigo Vilaça, Martim Marques, Guilherme Morgado e Artur Loureiro venceram nas suas categorias o Open de Portugal de Karting, disputada Kartódromo de Viana do Castelo, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM).