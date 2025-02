Open de Portugal de Karting em Baltar no próximo fim de semana

O Open de Portugal de Karting reunirá mais de 60 pilotos em diversas categorias, incluindo Iniciação, Cadete, X30 Mini, Júnior, X30 e X30 Super Shifter. Além de disputar o primeiro título de 2024 nas competições com motores IAME, os vencedores garantirão presença na Gala dos Campeões da FPAK.

A prova serve como preparação para o Campeonato de Portugal de Karting Toyota, que começa em 8 e 9 de março, no Kartódromo de Viana do Castelo. A categoria X30 é a mais disputada, com 20 inscritos, seguida da Cadete (11), X30 Mini e Júnior (10 cada), X30 Super Shifter (8) e Iniciação (5).

Quanto ao programa desportivo, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 13h15 e as 16h45 todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação. Para domingo, entre as 10h30 e as 12h05, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h45 e as 15h20, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 16h00.