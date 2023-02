Open de Portugal de Karting com recorde de inscritos em Viana do Castelo | AutoSport

O Kartódromo de Viana do Castelo vai receber no próximo fim de semana o Open de Portugal de Karting, sob a organização da ACDME, com um recorde de inscritos: 95. Para além de atribuir os primeiros títulos de 2023, esta competição é igualmente importante para pilotos e equipas, dado que o Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca precisamente na pista vianense, nos dias 18 e 19 de março.

Quase 100 pilotos distribuídos pelas categorias Iniciação, Cadete 4T, X30 Mini, Júnior, X30 (que inclui a classe Master) e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman), vão tentar conquistar o primeiro título de 2023 no Open de Portugal de Karting.

Este ano, por contar com quase uma centena de inscritos – sendo um recorde na história do Open de Portugal de Karting –, a competição de abertura de época ganha ainda mais expressão, mas também é encarada por pilotos e equipas como uma prova bastante importante para ‘ensaiar’ a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting Toyota que, três semanas depois, nos dias 18 e 19 de março, realizar-se-á precisamente na pista de Viana do Castelo.

A categoria X30 (que engloba a classe Master, destinada a quem tem mais de 30 anos) é a mais concorrida, com 33 pilotos – aos quais se juntam três da Master –, seguindo-se a categoria X30 Mini que conta com 17 inscritos, a Júnior com 15, a X30 Super Shifter (reservada a karts com caixa de velocidades) com 14, a Cadete 4T com 9, enquanto que a Iniciação – destinada a pilotos dos 5 aos 7 anos – apresenta quatro inscritos.

“O número de inscritos (83) no Open de Portugal de Karting do ano passado já foi para nós considerado muito bom, sendo mesmo uma surpresa muito positiva. Agora, com 95 inscritos para a edição de 2023, é extraordinário, pois são quase 100 pilotos. Este é um indicador claro de que o Karting em Portugal está no caminho certo. Esta abertura de época com tantos pilotos, deixa-nos perspetivar um Campeonato de Portugal de Karting Toyota tão bom ou melhor do que o de 2022. Embora a minha expetativa é que a edição de 2023 vai ter ainda mais sucesso. Desejo um excelente Open de Portugal de Karting a todos, bem como uma ótima época a todos os pilotos e demais intervenientes”, referiu João Rito, diretor para o Karting na FPAK.

Quanto ao programa desportivo, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 13h30 e as 16h50, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação.

Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55 e terão transmissão em direto no Facebook da FPAK, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 15h30.