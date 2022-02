Open de Portugal de Karting: 83 inscritos na atribuição dos primeiros títulos de 2022 | AutoSport

Aos poucos, as competições nacionais arrancam e o desporto motorizado português inicia a sua atividade. O Kartódromo de Viana do Castelo vai receber no próximo fim de semana o Open de Portugal de Karting, sob a organização do Clube Automóvel do Minho (CAM). Para além de atribuir os primeiros títulos de 2022, esta competição é igualmente importante para pilotos e equipas, já que o Campeonato de Portugal de Karting Toyota arranca precisamente na pista vianense, nos dias 19 e 20 de março.

Mais de 80 pilotos distribuídos pelas categorias Iniciação, Cadete 4T, X30 Mini, Júnior, X30 (que inclui a classe Master) e X30 Super Shifter (que inclui as classes Sénior, Master e Gentleman), vão tentar conquistar o primeiro título de 2022 no Open de Portugal de Karting.

Contudo, pilotos e equipas também encaram o Open de Portugal de Karting como uma prova importante para ‘ensaiar’ a jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Karting Toyota que, três semanas depois, nos dias 19 e 20 de março, realizar-se-á precisamente na pista de Viana do Castelo.

A categoria X30 (que engloba a classe Master, destinada a quem tem mais de 30 anos) é a mais concorrida, com 31 pilotos, seguindo-se a categoria Júnior que conta com 14 inscritos, enquanto a X30 Mini e a X30 Super Shifter (esta reservada a karts com caixa de velocidades) apresentam uma lista de inscritos com 11 pilotos cada. Nas categorias dos mais jovens, a Cadete 4T conta com 9 inscritos, enquanto que a Iniciação – destinada a pilotos dos 5 aos 7 anos – apresenta mais inscritos face aos anos anteriores: 7.

“Este número de inscritos (83) para o Open de Portugal de Karting, deixa-nos muito satisfeitos e otimistas, pois reflete o trabalho desenvolvido pela FPAK. Registo com particular agrado o aumento de inscritos nas categorias dos mais jovens, dado que são muito importantes para continuarmos a ter no futuro bastantes participantes no total de todas as categorias. As categorias de formação são uma aposta da direção da FPAK, fazendo parte do programa do nosso presidente Ni Amorim, para termos cada vez mais pilotos portugueses. Desejo uma excelente prova a todos, assim como uma boa época em 2022”, sublinha João Rito, diretor para o Karting na FPAK.

Quanto ao programa desportivo, todas as categorias irão realizar uma sessão de treinos livres e outra de treinos cronometrados no sábado de manhã, enquanto à tarde, entre as 13h30 e as 16h50, todos os pilotos vão disputar duas mangas de qualificação.

Para domingo, entre as 10h30 e as 11h45, estão agendadas as Pré-Finais, enquanto as Finais serão disputadas entre as 13h40 e as 14h55, estando a cerimónia de entrega de prémios marcada para as 15h30.