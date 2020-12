Nova proteção de corpo para pilotos do karting apresentada pela FIA

Os fabricantes de equipamento de segurança OMP e Bengio entregaram os protetores de corpo para serem utilizados no karting. Este colete visa proteger os pilotos de lesões no peito e nas costelas. Esta proteção será obrigatória em todos os campeonatos, taças e troféus de karting da FIA, a partir de 2021.

Este colete de proteção foi concebido para evitar três tipos de lesões: impacto de estruturas planas e curvas; impacto com o volante ou com o banco e impacto com a coluna. Este colete consegue suportar 60 Joule no peito e 100 Joule nas costelas, o que assegura que a força transmitida para o corpo do piloto não seja superior a 1kNewton.

A principal vantagem deste coleto que protege o peito e as costelas é que permite o movimento livre dos braços, corpo, cabeça e pescoço. Claro que o colete é ajustável a cada corpo e existem também versões dedicadas para as pilotos femininas.

Para o diretor de segurança da FIA, Adam Baker, “as lesões nas costelas são muitos comuns nos karts e por isso quisemos desenvolver o vestuário de competição. Estou satisfeito com este produto e espero que mais fabricantes começam a fazer o mesmo”.