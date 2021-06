Noah Monteiro com estreia positiva no FIA Karting AcademyTrophy na Alemanha | AutoSport

Noah Monteiro estreou-se este fim-de-semana no FIA Karting AcademyTrophy em Wackersdorf, na Alemanha. O piloto da Skywalker YoungGuns teve um bom desempenho perante 50 adversários, que, na sua maioria, são bem mais experientes.

Numa competição bastante exigente, Noah Monteiro, jovem piloto de 11 anos, teve de começar por descobrir um circuito que desconhecia, um kart que nunca tinha pilotado e pneus que também eram uma novidade. Empenhou-se ao máximo e foi melhorando a cada sessão de qualificação: 13º, 10º e 6º, resultados que lhe deram acesso direto à Final (na 18.ª posição), destinada aos 36 primeiros classificados após as mangas.

Estava tudo bem encaminhado para a obtenção de um bom resultado na Final. Noah Monteiro fez um bom arranque e já estava na 12ª posição, no entanto, na curva 3, uma confusão entre adversários, colocou o piloto português fora de corrida. Um desfecho inglório para quem estava a progredir de forma notável.

“Fiquei muito triste. A cada sessão sentia-me melhor com o kart e mais conhecedor da pista. Acreditava mesmo que podia fazer um bom resultado entre o top-10. Mas os azares acontecem e infelizmente vi-me envolvido naquela confusão. As corridas são assim mesmo”, disse Noah Monteiro.

Para Tiago Monteiro o desfecho: “Não espelha a garra e a performance do Noah. Fiquei muito contente com o que vi. Ele chegou a Wackersdorf sem conhecer absolutamente nada e foi evoluindo passo a passo, vendo e ouvindo tudo o que os mais experientes tinham para lhe dizer. Estava no bom caminho, mas infelizmente os azares acontecem a todos e desta vez, foi a ele. Estou certo de que terá melhor sorte na próxima prova”.

Filipe Cairrão