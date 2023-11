Mundial Karting KZ2 2024: títulos discutidos no Algarve em outubro | AutoSport

Com as memórias das Finais Mundiais IAME realizadas no final de Outubro no Kartódromo Internacional do Algarve e que trouxeram até à cidade do Arade cerca de 400 pilotos e seus assistentes e acompanhantes num total que rondou as 4000 pessoas, o traçado vizinho ao Autódromo Internacional do Algarve irá receber em Outubro do próximo ano o Campeonato do Mundo de Karting KZ2 da FIA, ao qual se juntará a igualmente importante Master’s Super Cup promovida pela Federação Internacional do Automóvel.

O mês de Outubro será mais uma vez de acolhimento aos melhores pilotos da disciplina e entre os dias 10 e 13 de Outubro todas as atenções do mundo do karting estarão concentradas nos 1.530 metros do rápido traçado algarvio num evento que irá novamente atrair até Portugal vários milhares de visitantes e muitos daqueles que serão no futuro as estrelas do automobilismo mundial.

‘Depois das finais IAME neste ano de 2023 iremos acolher novamente no próximo ano mais uma importante prova do karting mundial, o que naturalmente nos enche de orgulho. O Kartódromo Internacional do Algarve é uma referência na actualidade e a melhor prova que podemos ter disso são as competições de importância maior que nos visitam. Outubro será mais uma vez uma mês importante para o karting mundial, para Portimão e para o Algarve.’ comenta Paulo Pinheiro, o CEO da Parkalgar.

Com a lista de eventos de importância maior a crescer para o próximo ano, o complexo Autódromo e Kartódromo Internacional do Algarve será mais uma vez não apenas um importante polo do desporto motorizado nacional como também do cada vez mais representativo, do ponto de vista económico e divulgação da região, turismo desportivo que escolhe o Algarve como destino de eleição.