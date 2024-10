Mundial Karting KZ: 200 pilotos discutem títulos mundiais em Portimão

O Algarve volta a roncar! Após a vibrante disputa dos Champions of the Future, o Autódromo Internacional do Algarve se prepara para mais uma explosão de motores. Desta vez, é a vez do Kartódromo Internacional do Algarve receber a elite mundial do karting nos dias 10 a 13 de outubro, para a definição dos títulos mundiais KZ.

Quase 200 pilotos de 31 países se enfrentarão no veloz circuito algarvio, de 1531 metros, em uma verdadeira batalha de titãs. Com curvas desafiadoras, subidas e descidas vertiginosas, a pista promete ser um palco épico para disputas acirradas. As condições climáticas variáveis da região adicionam um ingrediente extra de imprevisibilidade, tornando a competição ainda mais emocionante.

KZ: um Campeonato do Mundo muito aberto

O Campeão Europeu Lorenzo Travisanutto (ITA) é o favorito, mas o vice-campeão Senna Van Walstijn (NLD) também é um forte candidato. O Campeão do Mundo de 2020 Jérémy Iglesias (FRA) venceu recentemente em Portimão, enquanto o multicampeão Pedro Hiltbrand Aguilar (ESP) esteve numa posição forte num grupo de pilotos muito experientes. Paolo Ippolito (ITA), Campeão do Mundo de 2023, e Viktor Gustafsson (SWE), o seu antecessor, são ainda pilotos a ter em conta, ao lado de nomes consagrados como Jorge Pescador (ESP), Danilo Albanese (ITA), David Trefilov (DEU) e Marijn Kremers (NLD), que conquistou o título em 2019.

KZ2: difícil de prever

A Taça do Mundo KZ2 contará com mais de 100 participantes com uma vasta experiência. O trio de vencedores do recente Campeonato da Europa dá algumas indicações, com Mattéo Spirgel (FRA), Daniel Vasile (ROU) e Maksim Orlov. Markus Kajak (EST) e Artem Severiukhin também estiveram recentemente em destaque em Portimão, assim como Corentin Rousseau (FRA), Cristian Bertuca (ITA), Nikolas Roos (ZAF) e Paavo Tonteri (FIN). O maior desafio da competição será passar sem problemas pelas inúmeras mangas de qualificação para conseguir uma boa posição na grelha de partida para a Final.

KZ2 Masters: cabeças-de-série enfrentam a incerteza das corridas

Anthony Abbasse (FRA) e Davide Foré (ITA) travaram um longo duelo no Campeonato da Europa. É mais do que provável que voltem a estar entre os pilotos que disputam a vitória na Supertaça Internacional KZ2 Masters. Mas outros especialistas revelam-se em todas as oportunidades. O campeão em título Riccardo Nalon (ITA), Kristijan Habulin (HRV), Alessio La Martina (ITA), Roberto Profico (ITA), Andre Nicastro (BRA), Daniel Bray (NZL), André Serafim Pereira (PRT) e Thomas Mich (FRA) todos terão as suas cartas para jogar.

Dez portugueses em prova

No total serão dez os pilotos lusos que vão estar em pista no decorrer do evento, com a bandeira nacional a surgir na lista de inscritos das classes KZ2 e KZ Masters. Com seis presenças: Santiago da Costa Ribeiro, Mário Borges, Ricardo Borges, Luis Alves, Rodrigo Ferreira e Henrique Cruz, a armada lusitana ajuda a encher a lista de inscritos na classe mais representada do evento, a KZ2. Sem presença na nacional na KZ serão quatro os pilotos na KZ Masters: Hugo Marreiros, Rui Pires, André Serafim e Paulo Martins, todos eles a aguardar pelo apoio do público português que terá acesso gratuito ao recinto para poder acompanhar ao vivo um dos mais competitivos e renhidos campeonatos do automobilismo de competição.