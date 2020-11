Mundial de Karting em Portimão: Nove pilotos portugueses

Este fim-de-semana de 7 e 8 de novembro, o Kartódromo Internacional do Algarve recebe o Campeonato do Mundo de Karting CIK/FIA – OK e Júnior para aquele que será o último confronto do ano. Cerca de 170 pilotos de todo o mundo, incluindo nove portugueses, entrarão em pista para um evento único.

Ivan Domingues, Rodrigo Testa, Diogo Castro e José Pinheiro alinharão na Júnior enquanto Manuel Espírito Santo, Jesse Doorgest, David Sobreiro, Tomás Guedes e Pedro Perino alinharão na OK.

Os pilotos portugueses vão bater-se com pilotos muito experientes mas isso não lhes rouba a motivação e a determinação para serem bem sucedidos ao longo do todo o fim-de-semana.

O programa desportivo prevê as sessões de treinos livres na sexta, 6 de novembro. No sábado terão lugar as mangas de qualificação e no domingo as finais.