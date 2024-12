Momentos do ano: Medalha de ouro para Xavier Lázaro nos FIA Motorsport Games

Com apenas 11 anos, Xavier Lázaro arrecadou a medalha de ouro nos FIA Motorsport Games na modalidade Karting Sprint Mini. A primeira medalha de ouro conseguida por Portugal nos ‘Jogos Olímpicos’ dos desportos motorizados.

Antes mesmo de partir para Valência onde decorreu a terceira edição dos FIA Motorsport Games, e na apresentação da comitiva portuguesa que decorreu no Comité Olímpico de Portugal, Xavier Lázaro já tinha referido que ia trazer para Portugal a medalha de ouro e que não temia os cerca de 40 adversários oriundos de todo o mundo: “podem vir quem eles quiserem”, foi a frase proferida.

Já em Espanha, essa confiança começou a traduzir-se desde cedo, com ‘Xavi’ a liderar as tabelas classificativas desde o arranque dos jogos. Nada o intimidou, nem mesmo quando na segunda corrida de qualificação foi abalroado pelo principal adversário. Não perdeu o foco e hoje na grande final, largou da terceira posição da grelha e tomou todas as decisões certas no decorrer da prova para chegar ao comando e cruzar a meta num brilhante primeiro lugar.

Um resultado merecido por tudo o que fez ao longo do fim-de-semana e que demonstra as qualidades do jovem piloto e do futuro risonho que tem pela frente: “Estou muito feliz. Sempre disse que ia trazer o ouro para Portugal e vou mesmo! Esta vitória é minha, dos meus pais, mas também da federação que me escolheu para representar Portugal”, começou por dizer.