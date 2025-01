Martim Meneses testa com a Fernando Alonso Kart e tem projeto ambicioso para 2025

O jovem talento português do automobilismo, Martim Meneses, irá realizar um teste importante no próximo fim de semana, dias 1 e 2 de fevereiro, no prestigiado Circuito Internacional de Nápoles, em Sarno, com a conceituada equipa espanhola DPK Racing.

Esta equipa, fundada em 2018 pelos irmãos Diego e Pablo Rodriguez Puente, tem-se destacado no panorama internacional do karting, sendo responsável pela gestão dos karts da Fernando Alonso Kart. A DPK Racing é reconhecida pela sua dedicação ao desenvolvimento de jovens talentos e pela sua abordagem profissional e inovadora no desporto motorizado.

Este teste será uma oportunidade crucial para avaliar as capacidades de Martim Meneses em condições ideais, com uma equipa profissional de alto nível e material de primeira linha. O feedback técnico da DPK Racing será essencial para garantir o possível apoio futuro de uma estrutura profissional que permita a Martim prosseguir a sua evolução e tomar as melhores decisões para a sua carreira.

O ano de 2025 promete ser um dos mais desafiantes e emocionantes da carreira de Martim Meneses. O seu projeto desportivo inclui a participação no exigente Campeonato Europeu CIK-FIA, com provas a decorrer em Portugal, Espanha, Dinamarca e França, e no Campeonato do Mundo CIK-FIA, que terá lugar na Suécia.

Contudo, para que este plano se concretize, é essencial garantir o apoio de empresas regionais, nacionais e internacionais, que possibilitem reunir o orçamento necessário para competir ao mais alto nível. A participação nestes campeonatos será um passo fundamental para o único piloto português a vencer cinco campeonatos nacionais consecutivos, em quatro categorias diferentes, sempre à primeira tentativa.

Para Martim Meneses: “este teste com a DPK Racing é uma grande oportunidade para mim. Poder trabalhar com uma equipa tão experiente e testar em condições ideais será um momento crucial para perceber onde posso melhorar e como posso continuar a evoluir. Sei que este é apenas o começo de um caminho muito exigente, mas com o apoio certo, acredito que posso alcançar grandes resultados no karting internacional.”

Martim Meneses continua a demonstrar que tem o talento e a determinação necessários para levar o nome de Portugal ao mais alto nível do karting mundial. O teste com a DPK Racing poderá ser um marco importante na sua carreira e uma porta de entrada para novos desafios internacionais.