Martim Marques aposta em carreira internacional | AutoSport

Martim Marques vai passar a integrar a equipa italiana DR, de Danilo Rossi, no Campeonato Italiano da categoria OKN-J, no qual se irá estrear entre 16 e 18 de junho, no traçado de La Conca.

Em novembro do ano passado, Martim Marques fez história para o Karting nacional, ao tornar-se no primeiro piloto português a conquistar um título de campeão do Mundo Rotax, na categoria Micro-Max, no Rotax Max Challenge Grand Finals (RMCGF), disputado em Portimão. Esse não foi o único título de 2022, visto que o jovem piloto de apenas 11 anos terminou o ano com seis títulos no ‘bolso’.

Como já este ano estava a discutir as provas na categoria Júnior do Campeonato de Portugal de Karting, Martim Marques não vai adiar mais o inevitável processo de internacionalização, algo que é quase inevitável para quem quer ser piloto profissional no futuro.

Martim Marques vai integrar a formação italiana DR, de Danilo Rossi, o dono e chefe de equipa que ainda hoje é o único que ostenta cinco títulos de campeão do mundo como piloto, e em termos de programa desportivo vai disputar, para já, o Campeonato Italiano da categoria OKN-J, no qual se irá estrear entre 16 e 18 de junho, no traçado de La Conca.

“Face à evolução que o Martim está a ter, esta é a altura certa para ele começar a ter um programa desportivo internacional, pois só assim poderá ambicionar ser um piloto profissional no futuro. Para já, o Martim vai disputar o Campeonato Italiano da categoria OKN-J para se habituar à equipa, ao novo material com que vai competir, às pistas, etc, e depois, com tempo e ponderação, o seu programa desportivo internacional será atualizado. O Martim gosta de correr em Portugal e no próximo fim de semana ainda vai disputar mais uma prova do Campeonato de Portugal Rotax, em Portimão, onde curiosamente conquistou no ano passado o título de campeão do Mundo. Será a despedida numa pista muito especial”, referiu Ricardo Costa, pai do jovem piloto Martim Marques.