Maria Germano Neto na Final do FIA Girls on Track-Rising Stars | AutoSport

Maria Germano Neto, está presente na última fase da Ferrari Driver Academy – Karting Scouting Camp. A piloto portuguesa de 11 anos, que compete pela DR Racing Kart (Itália) e ART Pro Racing (Portugal), é uma das fortes candidatas ao prémio final. As últimas quatro pilotos da FIA Girls on Track – Rising Stars Junior, na categoria de 11-13 anos de idade, realizam agora a fase decisiva do seu programa esta semana (25-30 de novembro) no Campo de Karting da Ferrari Driver Academy.

As jovens pilotos serão submetidos a dois primeiros dias de avaliações fora da pista. Após esse balanço, uma série de outras avaliações serão realizadas, seguindo-se atividades mediáticas, para sublinhar a importância da comunicação desde tenra idade. Outros workshops concebidos para testar a velocidade de reação, memória e níveis de concentração precedem uma visita à fábrica da Tony Kart, onde as pilotos obterão os seus assentos.

As pilotos viajarão então para a pista do Autódromo de Franciacorta, onde passarão mais dois dias sob o olhar atento dos peritos da Ferrari Driver Academy. Para além das sessões de teste no circuito, as pilotos receberão um feedback durante os briefings, permitindo-lhes demonstrar a sua capacidade de aprender e melhorar sessão por sessão.

No final do intenso processo de formação e avaliação, uma das pilotos de Juniores de destaque poderá ser selecionada para participar numa temporada internacional de karting com o apoio financeiro da Academia de Pilotos da Ferrari.

As pilotos Juniores que frequentam o Campo de Karting da FDA, são:

Chiara Bättig 11 Suíça

Maria Germano Neto 11 Portugal

Ivanna Richards 13 México

Milla Sjöstrand 13 Suécia

Recorde-se que esta segunda edição da iniciativa promovida pela Comissão de Mulheres no Desporto Automóvel da FIA, liderada por Michèle Mouton, em parceria com as federações de vários países – envolveu 71 candidaturas de jovens dos 10 aos 16 anos – será contemplada com uma época internacional de Karting com o apoio da Ferrari Driver Academy.

Apesar de nunca ter competido com karts da categoria Júnior, Maria Germano Neto – que se tornou na primeira piloto lusa a chegar à Final reservada a quatro concorrentes –, está bem encaminhada para alcançar tão importante prémio. É que na primeira fase com 14 participantes foi sempre das mais rápidas e, na segunda fase, com 8 participantes, revelou-se a mais forte, passando com distinção à ‘Final Four’.

Para além de terem de mostrar dotes de pilotagem, as candidatas foram submetidas a rigorosos testes físicos e psicológicos (incluindo uma entrevista), que depois de serem analisados pelo júri, determinaram a qualificação da portuguesa.

Recordamos que Maria Germano Neto já conquistou um título de Campeã de Portugal de Karting, uma Taça de Portugal, um Open de Portugal, a Taça Bridgestone, entre outros, assim como foi a primeira portuguesa a ganhar uma prova no exigente Campeonato de Espanha de Karting e, mais recentemente, este ano, bateu toda a concorrência numa prova do Campeonato Italiano de Karting, sendo a primeira piloto feminina a garantir o lugar mais alto do pódio em terras transalpinas. Boa sorte, Maria.