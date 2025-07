Manuel Martins em Le Mans: “Orgulho em representar Portugal”

Vencedor da Taça de Portugal de Karting DD2 Master em 2024, Manuel Martins viveu, recentemente, duas semanas para mais tarde recordar. Primeiro, voou até França para disputar o Rotax Max Challenge International Trophy, no icónico traçado de Le Mans, onde esteve entre os melhores pilotos do mundo da categoria DD2 Master. Depois, no regresso a Portugal, conquistou novo pódio no Campeonato de Portugal Rotax, em Braga. Uma vida a alta velocidade para o piloto e empresário de Paredes, que não esconde o orgulho em representar o país entre a elite do karting internacional.

Apesar de ter já ter vencido a prova-rainha do karting nacional, a Taça de Portugal, Manuel Martins continua a estabelecer objetivos ambiciosos para a sua carreira na competição e a viver novas experiências, dentro e além-fronteiras. Depois de ter ganho a sua primeira Final à geral no Campeonato de Portugal Rotax, no Kartódromo de Baltar, o piloto de Paredes foi desafiado pela equipa Rui Pereira Team a disputar o Rotax Max Challenge International Trophy, um evento que reuniu mais de 340 pilotos oriundos de várias partes do mundo, no Kartódromo de Le Mans, em França, junto à pista das famosas 24 Horas! Só na categoria DD2 Master estiveram presentes três dezenas de pilotos, de países como Argentina, Brasil, Marrocos, França, Itália, Alemanha, Reino Unido, Dinamarca, Eslovénia ou Polónia, entre outros. Manuel Martins era o único representante de Portugal na categoria, e um dos dois pilotos nacionais em todo o evento, com o jovem Vicente Silva (Micro Max)! Desportivamente, a experiência vivida entre 16 e 19 de julho em Le Mans ficou marcada por várias ultrapassagens ao longo das mangas de qualificação, da Super Heat e da Final, com Manuel Martins a terminar a prova no 26.º lugar. Ainda mais significativo, foi o facto de ter transportado a bandeira nacional entre a elite da modalidade, com o promissor Vicente Silva ao seu lado.

“Foi uma experiência que nunca vou esquecer”, admitiu Manuel Martins. “Já tinha participado nas Finais Mundiais Rotax, mas aí eram mais de 10 pilotos portugueses. Aqui em Le Mans éramos apenas dois, e eu era o único na categoria, portanto o orgulho de representar o país era ainda mais intenso! Estar dentro de pista com alguns dos melhores pilotos do mundo é especial. Na reta da meta atingíamos 137 km/h, e tinha dois pilotos ao meu lado na travagem para a curva seguinte! Foi fantástico. Toda a gente sabe que o meu foco profissional está nas minhas empresas, mas o karting continua a permitir-me viver emoções muito especiais”, afirmou o vice-campeão nacional DD2 Master.