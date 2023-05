Mais de 100 no Kartódromo de Castelo Branco | AutoSport

Nos próximos dias 6 e 7 de maio, a Escuderia Castelo Branco, vai receber, no Kartódromo de Castelo Branco, a 4ª Ronda dos Campeonatos Ibéricos de Karting, organizados pela Epic Events.

Com mais de uma centena de pilotos inscritos, o fim-de-semana será composto por uma corrida de Resistência de 2h, no sábado de tarde, e 5 corridas Sprint no domingo de manhã, divididas por várias categorias.

Na corrida de resistência, vão alinhar com os melhores de Portugal e Espanha, com 26 karts em prova.

Já as corridas de Sprint, com 61 pilotos inscritos, divididos nas 5 categorias, contam também com a presença de pilotos albicastrenses.

Será um fim-de-semana recheado de corridas, com entrada gratuita, em que estão reunidas as condições para que o público possa assistir ao espetáculo do Karting.

Horários:

Sábado:

16:30 – Briefing

16:45 – Treinos Livres – 10 min

17:00 – Qualificação – 10 min

17:30 – Corrida – 2H

19:45 – Entrega de Prémios

Domingo:

10:00 – início Qualificação – (Div 6, Div 5, Div 3, Div 1/2)

11:30 – Início Manga 1 – (Div 6, Div 5, Div 3, Div 1/2)

13:30 – Início Manga 2 – (Div 6, Div 5, Div 3, Div 1/2)