Linksport lança novo troféu dedicado a novos pilotos
A Linksport, empresa especializada na organização de eventos desportivos com forte presença no karting, junta-se à produtora audiovisual FLUCTUS para lançar um novo troféu dedicado a novos pilotos: a ROOKIES Kart Cup 2025.
Composta por 6 etapas em diferentes kartódromos nacionais, esta competição visa proporcionar uma primeira experiência de competição a quem está a dar os primeiros passos no desporto, combinando adrenalina, aprendizagem e um forte espírito de comunidade.
Calendário oficial ROOKIES Kart Cup 2025:
- 21 de setembro – Campera Karting 16H
- 5 de outubro – KIRO – Kartódromo do Oeste 14H30
- 19 de outubro – Kartódromo de Abrantes 12H30
- 9 de novembro – Euroindy – Kartódromo da Batalha 11H
- 23 de novembro – Kartódromo de Alcanede 16H
- 8 de dezembro – Kartódromo de Évora 10H (Feriado nacional)
Cada etapa será composta por duas corridas sprint, com 5 minutos de qualificação + 12 minutos de corrida, mantendo um formato dinâmico e acessível. O valor de inscrição por etapa é de 60€.
“Na Linksport, acreditamos no poder do desporto para criar ligações humanas e memórias duradouras. A ROOKIES Kart Cup nasce do desejo de dar palco a novos talentos e proporcionar experiências competitivas que envolvam, inspirem e motivem todos os participantes”, refere a organização.
Fundada com o propósito de unir pessoas e criar comunidades, a Linksport desenha eventos desportivos que estimulam a interação, a colaboração e o espírito de equipa, seja no karting, padel, ebikes, ou team building corporativo.
A parceria com a FLUCTUS eleva esta visão ao nível visual e emocional. No mercado desde 2017, a FLUCTUS é uma produtora de vídeo e fotografia criada com uma abordagem centrada na autenticidade e na beleza natural de cada momento, a FLUCTUS será responsável pela cobertura audiovisual da competição, transformando corridas em histórias reais, intensas e memoráveis.
“Para nós, este projeto é uma oportunidade de documentar mais do que corridas – queremos captar o início de percursos, a emoção da estreia, e a essência dos que começam agora o seu caminho no karting”, refere a equipa da FLUCTUS.
Com a ROOKIES Kart Cup 2025, a Linksport e a FLUCTUS convidam todos os aspirantes a pilotos a fazer parte de algo maior: uma comunidade que valoriza o espírito desportivo, a superação pessoal e a partilha de experiências autênticas. Esta é mais do que uma competição – é o ponto de partida para quem quer acelerar rumo ao futuro, com garra, paixão e a certeza de que cada volta conta.
Troféu contará com o apoio de marcas como Evolution, Kanto Sushi, LeapForward, Cars&Vibes bem como o Mídia Partner AutoSport.
WEB SITE EXCLUSIVO: https://www.rookieskartcup.pt/
