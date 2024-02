Kartódromo Internacional de Braga recebeu segunda edição da Rotax Cup | AutoSport

João Dinis, João Dias, Pedro Ribeiro, Pedro Barbosa, Sofia Correia, João Maria Pereira, Afonso Lopes, Mário Silva Lora e Artur Loureiro venceram nas suas categorias a segunda edição Rotax Cup.

No Kartódromo Internacional de Braga, sob a organização do Motorsport Viana Clube, 60 pilotos, distribuídos por diferentes categorias, proporcionaram excelentes corridas na segunda edição da Rotax Cup.

Categorias DD2, DD2 Master e DD2 Master Plus

Frederico Peters (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados com a marca de 1m05,994s e João Dinis (CRG) venceu a Pré-Final, pelo que garantiu a pole-position para a Final. Na corrida decisiva, disputada em 15 voltas, João Dinis voltou a estar muito forte, conseguindo desde o arranque construir uma vantagem que lhe permitiu ser o primeiro a ver a bandeira xadrez com tranquilidade e com a volta mais rápida em 1m05,130s. Frederico Peters garantiu a segunda posição e Gonçalo Coutinho (TB Kart) completou o pódio. João Dias (LN) foi quarto classificado à geral e o vencedor da categoria DD2 Master Plus, seguindo-se Manuel Martins (Birel ART) – 2.º na Plus –, Pedro Ribeiro (LN) – vencedor na DD2 Master –, Kevin Belhaj (Praga) – 2.º na Master), Raquel Ferrajão (Birel ART – 4.ª na DD2 – e Airton Guedes (LN) que fechou o top-5 na DD2.

Categoria Sénior Max

Afonso Ferreira (LN) foi mais rápido nos treinos cronometrados, percorrendo os 1.286 metros da pista bracarense em 1m05,982s. Henrique de Oliveira venceu a Pré-Final, pelo que garantiu a pole-position para a Final. Na corrida decisiva, disputada em 15 voltas, quer Henrique de Oliveira quer Afonso Ferreira, que largaram da primeira linha, tiveram problemas na partida e caíram várias posições. Pedro Barbosa (Birel ART), que revelou um bom andamento, aproveitou da melhor forma a subida à liderança para não mais a largar até final e conquistar assim a edição 2024 da Rotax Cup da categoria Sénior Max.

Afonso Ferreira, que rubricou a volta mais rápida em 1m06,999s, ainda conseguiu terminar na segunda posição e João Dinis (CRG), também em destaque, completou o pódio. David Gonçalves (CRG) foi quarto classificado e Henrique de Oliveira recuperou várias posições até fechar o top-5.

Rodrigo Pires (CRG) foi um meritório sexto classificado, na frente de Guilherme Silva (Maranello), Oscar Soirey (Birel ART), Sofia Correia (TB) – que completou 25 anos de carreira e venceu a classe Max Master – e Luís Aguiar (TB), que encerrou o top-10.

Categoria Júnior

João Maria Pereira (Birel ART) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior, com uma volta em 1m08,566s, e venceu a manga de qualificação, pelo que assegurou a pole-position para a Final. Na corrida decisiva, disputada em 15 voltas, o piloto de Alcobaça voltou a estar com um andamento forte e após as primeiras voltas já dispunha de uma vantagem significativa para a concorrência. João Maria Pereira geriu depois da melhor maneira e venceu com naturalidade e com a volta mais rápida em 1m07,547s.

Na luta pela segunda posição, João Barros (LN) foi o mais bem-sucedido e Martim Marques (FA) completou o pódio, na frente de Dante Monteiro (CRG) e Pablo Rodriguez (Tonykart) que, por esta ordem, fecharam o top-5. Soloman Hoffman (Kosmic) terminou na sexta posição, seguindo-se Gael Morales Rincon (Tonykart) e Martim Soares (DR). António Macedo (CRG), que havia cruzado a meta na terceira posição, foi desclassificado devido a uma infração técnica.

Categoria Mini Max e Micro Max

As categorias Mini Max e Micro Max partilharam a mesma grelha. Duarte Alves (Birel ART) foi a mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Mini Max, com o registo de 1m11,745s, enquanto Mário Silva Lora (CRG) foi o mais lesto na Micro Max. Duarte Alves venceu depois a Pré-Final e garantiu a pole-position para a Final. Francisco Correia (CRG) triunfou na categoria Micro Max. Na corrida decisiva, disputada em 12 voltas, Duarte Alves partiu da pole-position, mas Afonso Lopes (KR) assumiu rapidamente a liderança e conservou-a até final, conquistando mais um título e com a volta mais rápida em 1m05,450s. Duarte Alves foi um forte opositor, sendo exemplo disso o facto de terminar na segunda posição com uma desvantagem de apenas 0,154s face ao piloto de Coruche.

Mário Silva Lora também rodou muito perto de Afonso Lopes e de Duarte Alves, sendo o terceiro a ver a bandeira xadrez, mas mais importante foi a vitória que alcançou na categoria Micro Max, onde Frederico Correia também esteve na luta pelo triunfo e acabou por ser o segundo classificado.

Leonor Rocha (Parolin), que na Pré-Final, arrancou da 15.ª posição e recuperou 10 lugares até ver a bandeira xadrez no quinto posto, na Final fechou o top-5 à geral e foi terceira classificada na categoria Micro Max. Afonso Pires (KR) terminou na sexta posição à geral e foi terceiro classificado na Mini Max.

Categoria Academy

Artur Loureiro (Parolin) foi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Micro Academy com a marca de 1m15,705s e venceu a Pré-Final, garantindo a pole-position para a Final.

Na corrida decisiva, disputada em 9 voltas, Artur Loureiro arrancou bem e mostrou logo um andamento forte que lhe permitiu liderar de princípio a fim, sem ser pressionado, tendo assinado também a volta mais rápida em 1m13,743s.

Miguel Barbosa (KR) revelou-se igualmente rápido logo nas primeiras voltas e acabou por garantir um excelente segundo lugar, enquanto Enzo Santos (Birel ART) completou o pódio. Na luta pela quarta posição, o madeirense João Félix (Falcon), levou a melhor sobre Diogo Baptista (Synergy) e o seu conterrâneo Thiago Carvalhais (Tonykart). O piloto insular Bernardo Sequeira (APR) foi o sétimo classificaxdo, na frente de raul Vilarinho (Kosmic).

Nos dias 5 e 6 de abril, disputa-se a primeira prova do Campeonato de Portugal Rotax, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão.