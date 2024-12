Karting: Vicente Capela fez pódio no Champions of the Future Academy Program em Abu Dhabi

O jovem piloto português Vicente Capela, campeão nacional de Karting Micro Max, destacou-se na última etapa do Champions of the Future Academy Program, uma academia de karting apoiada pela Fórmula 1 e pela Mercedes-Benz. Na pista de Al Forsan, em Abu Dhabi, Capela, de apenas 11 anos, conquistou o 3.º lugar na Corrida 2, garantindo o primeiro pódio de um piloto português nesta competição internacional.

Ao longo da prova, que antecedeu o Grande Prémio de Abu Dhabi de F1, Capela foi um dos pilotos mais rápidos entre 30 concorrentes da categoria Mini 60, com participantes de várias partes do mundo. Além do 3.º lugar na Corrida 2 (quarta-feira), ele também terminou em 4.º lugar na Corrida 1 (terça-feira).

A temporada incluiu competições em circuitos europeus e do Médio Oriente, como Cremona e Franciacorta (Itália), Valência (Espanha) e Al Ain (Emirados Árabes Unidos). Apesar de ter perdido a etapa no Dubai devido ao Campeonato de Portugal Rotax — onde se sagrou campeão nacional —, Capela finalizou o campeonato em 7.º lugar entre 56 pilotos, ficando a apenas 1 ponto do 6.º classificado.

“Fiquei muito orgulhoso com este resultado”, afirmou Vicente Capela, após subir ao pódio em Abu Dhabi. “Estive muito competitivo ao longo de todo o fim de semana e senti mesmo que podia ter ganho a Corrida 2. Sofri um toque na última volta que me afastou da luta pela vitória, e esse piloto acabou por ser penalizado. De qualquer forma, este pódio é um prémio por todo o trabalho que realizámos desde o início do ano, num campeonato com excelentes pilotos e material idêntico para todos. A experiência de correr na semana do GP de Fórmula 1 também foi fantástica, porque pude estar, por exemplo, com o Oliver Bearman (piloto da Ferrari F1) e com o Toto Wolf (diretor-geral da Mercedes F1), ídolos que só via na televisão! Agradeço ao meu mecânico Adrian Vaz, ao meu ‘coach’ Pedro Ivars e a todo o apoio dos portugueses e da minha família”, referiu o atual campeão nacional Micro Max.