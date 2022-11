Karting: Santiago Ribeiro vence no CKCV em Valência | AutoSport

Três semanas após ter conquistado a emblemática Taça de Portugal de Karting na categoria X30 Sénior, Santiago Ribeiro voltou a brilhar, desta vez, em Espanha. O jovem piloto da Ericeira venceu a categoria Sénior do competitivo Campeonato de Karting Catalão e Valenciano (CKCV), onde pontificam alguns dos melhores pilotos do Campeonato de Espanha de Karting, incluindo o campeão em título, Eloi Gonzalez.

Integrado num pelotão recheado de talentos vindos do Campeonato de Espanha de Karting (CEK) da categoria Sénior, bem como das IAME Euro Series, Santiago Ribeiro ficou ainda mais motivado para se estrear no competitivo Campeonato de Karting Catalão e Valenciano (CKCV), no Kartódromo Internacional Lucas Guerrero, em Valência.

Entre quase 30 pilotos, o jovem piloto português, aos comandos de um kart equipado com chassis Birel ART, começou por ser o sexto mais rápido nos treinos cronometrados, mas na Corrida 1 impôs um ritmo forte que lhe permitiu superar Eloi Gonzalez (Redspeed), atual campeão de Espanha da categoria Sénior, assim como o talentoso Joan Aluja (Birel ART), para ser o primeiro a ver a bandeira xadrez. Uma estreia vitoriosa para Santiago Ribeiro numa competição que atrai não só pilotos consagrados do Karting, mas também da Fórmula 4, como Nerea Martí. “Confesso que não estava à espera de um nível tão competitivo. Também podíamos ter ganho a Corrida 2, mas como na Corrida 1 utilizamos uma pressão alta nos pneus, ficaram bastante desgastados e não foi possível lutar pela vitória, mas ainda assim subimos novamente ao pódio (3.º lugar). Foi um bom fim de semana e estou satisfeito não só pela vitória, mas também pela boa preparação que fizemos para os IAME International Games, que irão decorrer muito em breve, entre 9 e 13 de novembro, no Circuito de Campillos, em Espanha”, sublinhou Santiago Ribeiro.

Foto: Juanjo Aviñó