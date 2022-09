Karting: Santiago Ribeiro destaca-se no Campeonato de Espanha de Karting | AutoSport

Santiago Ribeiro foi um dos pilotos em destaque na última prova do Campeonato de Espanha de Karting (CEK), disputada no passado fim de semana, no circuito de Zuera. Jovem piloto de 16 anos ficou a um lugar do pódio na derradeira corrida da época, conseguindo o 8.º lugar final no CEK entre 54 concorrentes, o melhor resultado de um português na categoria Sénior do campeonato do país vizinho.

Santiago Ribeiro terminou o Campeonato de Espanha de Karting (CEK), um dos mais exigentes do mundo na categoria Sénior, como um dos pilotos mais rápidos da competição. No Circuito Internacional de Zuera, o piloto da EKO/Birel ART Portugal foi 8.º classificado entre 36 pilotos na primeira manga, mas depois esteve ainda melhor na segunda, dado que conseguiu a volta mais rápida da corrida, em 1m02,949s, rumo a um promissor 4.º lugar.

Na Corrida 1, Santiago Ribeiro conseguiu subir até ao 6.º lugar e na Corrida 2 rodou mesmo entre os mais rápidos, chegando a ocupar a 2.ª posição, vindo a terminar num excelente 4.º lugar. Com estes resultados, o jovem piloto de 16 anos ficou a um lugar do pódio na derradeira corrida da época, conseguindo o 8.º lugar final no CEK entre 54 concorrentes, o melhor resultado de um português na categoria Sénior do campeonato do país vizinho.

“Já tínhamos dado boas indicações em Campillos, mas sinto que em Zuera foi a primeira prova do ano em que tínhamos mesmo todas as condições para chegar ao pódio. A equipa teve uma estratégia inteligente na gestão dos pneus e pude atacar nos momentos certos. Cheguei a pensar na vitória na Corrida 2, o que no CEK é sempre difícil, atendendo à qualidade e experiência dos adversários. Fechámos o CEK com o melhor resultado da época, o que mostra bem a nossa evolução. Obrigado aos meus patrocinadores, à minha família e a toda a equipa EKO/Birel ART Portugal, que fez um excelente trabalho, como o Paulo Martins (PTM), o Márcio Carreira e o ‘coach’ Ricardo Borges na minha evolução”, afirmou Santiago Ribeiro.