Karting: Santiago Ribeiro com grande recuperação no Europeu IAME na Bélgica | AutoSport

Filipe Cairrão

Santiago Ribeiro regressou à IAME Euro Series, o ‘Campeonato da Europa’ da categoria X30 Sénior, onde foi um dos pilotos mais aguerridos no extenso pelotão de 97 concorrentes, em Genk, na Bélgica. Jovem português, que também tem estado em destaque nos principais campeonatos da Península Ibérica, brilhou nas mangas e terminou a Final no 24.º posto, após uma grande recuperação.

Vencedor da carismática Taça de Portugal de Karting em 2022, Santiago Ribeiro apostou este ano numa época dividida entre Portugal e Espanha na categoria-rainha, a X30 Sénior. Contudo, e aproveitando o período de férias escolares, o jovem piloto da Ericeira regressou, no passado fim de semana, ao ‘Europeu’ IAME, para competir numa das suas pistas preferidas: Genk. Apesar de não ter o ritmo dos outros pilotos que disputaram toda a época o Europeu, Santiago Ribeiro começou por ser o mais rápido do seu grupo numa das sessões de treinos livres, algo que abria excelentes perspetivas por entre um pelotão com nada menos de 97 pilotos!

No entanto, nos treinos cronometrados, as condições da pista mudaram substancialmente com o aparecimento da chuva, algo que obrigou Santiago Ribeiro a fazer uma prova de recuperação ao longo de todo o fim de semana.

Numa das mangas fez 17 ultrapassagens rumo ao 7.º lugar, noutra foi 13.º classificado entre 33 adversários e com a volta mais rápida da corrida! Sem nunca baixar os braços, foi 13.º classificado na Super Manga de qualificação e garantiu o acesso à Final, onde só estavam os melhores 36 pilotos. Na corrida decisiva, voltou a demonstrar a sua garra e talento natural, subindo 12 lugares para terminar no 24.º posto por entre a elite europeia. “Depois do resultado nos treinos cronometrados sabia que só havia uma opção para tentar chegar à Final: atacar ao máximo em todas as corridas! Conseguimos o objetivo a muito custo, mas senti-me com andamento para terminar no top-15, embora nunca seja fácil partir no último terço do pelotão, onde há sempre muitos toques e incidentes que nos fazem perder o contacto com a frente da corrida. Foi uma semana muito intensa e devo ter recuperado mais de 70 posições ao longo de todas as corridas, graças ao trabalho da minha equipa. Vamos agora tentar fechar bem o Campeonato de Portugal, dentro de três semanas, em Leiria, outra pista onde costumo ter bons resultados”, afirmou o promissor piloto de 17 anos.