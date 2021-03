Karting, Rotax Max Challenge Portugal: Emoções fortes em Portimão

O Rotax Max Challenge Portugal 2021 arrancou da melhor forma no Kartódromo Internacional do Algarve (KIA), em Portimão, sob a organização do Motorsport Viana Clube. Todas as categorias proporcionaram emoções fortes, sendo um belo presente para a Korridas e Kompanhia que celebra 20 anos que promove a competição em Portugal.

Por Filipe Cairrão/Fotos Hellofoto

Com 18 pilotos, a categoria Sénior Max foi naturalmente uma das mais interessantes de seguir. O ‘rookie’ Diogo Marujo foi o mais rápido nos treinos cronometrados (58,588s), mas Frederico Peters venceu a Final 1. Na Final 2, foi a vez de se impor Diogo Marujo, que com o quarto lugar que alcançou na primeira final, somou os pontos suficientes para vencer a prova algarvia, enquanto Diogo Faria e Diogo Marques completaram o pódio. AnastaciaKhomyn – vencedora na classe feminina – e Pedro Nascimento fecharam, respetivamente, o top-5.

Na categoria DD2, Gonçalo Coutinhofoi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu as duas Finais, assim como o belga Fabio Kieltyka (Birel ART) na DD2 Master. Martim Nunes e José Barros completaram o pódio da DD2, enquanto António Bravo Lima e Telmo Santos foram os segundo e terceiro classificados, respetivamente, da DD2 Master.

Rodrigo Vilaçafoi o mais rápido nos treinos cronometrados da categoria Júnior e Pedro Cachada venceu as duas Finais, garantindo assim a vitória na prova algarvia, enquanto Rodrigo Vilaça e José Pinheiro completaram o pódio. Diogo Castro e Tomás Gomes fecharam, respetivamente, o top-5.

A categoria Mini-Max contou três Finais. O madeirense Martim Meneses foi o mais rápido nos treinos cronometrados e venceu a Final 1, tendo depois Salvador Trindade triunfado nas outras duas, pelo que garantiu o lugar mais alto do pódio. Afonso Ferreira e Martim Meneses garantiram as segunda e terceira posições, respetivamente, enquanto Pedro Barbosa e Gustavo da Cunha fecharam, por esta ordem, o top-5.

As categorias Micro-Max e Micro-Academy também disputaram três Finais. O madeirense Pedro Nunesfoi o mais rápido nos treinos cronometrados, David Luís venceu a Final 1, enquanto na Final 2 impôs-se Afonso Lopes e na Final 3 trounfou João Barros. No somatório dos resultados das três Finais, Afonso Lopes venceu a prova algarvia, João Barros e João Maria Pereira completaram o pódio, enquanto David Luís e Pedro Nunes fecharam o top-5. Romeu Mello foi sexto classificado, na frente do ‘rookie’ Mario Silva Lora. Já Duarte Gomes venceu a jornada na categoria Micro-Academy e AyaDelbrassine foi segunda classificada.

A segunda prova está agendada para 30 de maio e será disputada no Kartódromo de Viana do Castelo. Recordamos que o vencedor de cada categoria (exceto da Micro-Academy) fica qualificado para as Finais Mundiais Rotax, que este ano serão disputadas no Bahrain, entre 4 e 11 de dezembro.

