Karting: Rodrigo Seabra destaca-se na Alemanha e foi o melhor rookie no DKM | AutoSport

É mais um jovem talento português a dar nas vistas lá fora. Rodrigo Seabra destacou-se no DKM – Deutsche Kart Meisterschaft (Campeonato alemão de karts), sendo o melhor rookie da época 2022.

O Campeonato Alemão DKM conta com 5 provas realizadas entre 1 de abril e 25 setembro e Rodrigo destacou-se como o melhor Rookie desta competição, em Wackersdorf, na Alemanha, palco da última jornada. O jovem piloto já tinha terminado, no início de setembro, outro campeonato na Alemanha, o ADAC Kart Masters, com um terceiro lugar no pódio e em quarto lugar à geral do campeonato também de 5 provas. “

Este título é uma grande honra para mim, para a minha equipa e principalmente para o meu país! Ouvir soar ´A Portuguesa´ no pódio com a bandeira de Portugal foi um privilégio!”; – disse Rodrigo Seabra.

Nesta quinta e última prova do campeonato o piloto da Remax Portugal terminou a primeira Final de domingo na primeira posição e fez soar a Portuguesa no 1º lugar, o mais alto do pódio.

Depois de um excelente percurso no seu primeiro ano na categoria OK Júnior, onde passou por um início de época nos Estados Unidos, com 4 corridas no Super Karting USA e onde Rodrigo alcançou um TOP 10, o piloto português destacou-se na Alemanha e continuará o seu percurso no FIA MOTOSPORT GAMES (os Jogos Olímpicos do automobilismo), em outubro, em França e ainda no SKUSA SuperNational em Las Vegas, em novembro.

