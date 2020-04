Karting: Portimão recebe Campeonato do Mundo FIA de Karting em Novembro

Finalmente uma boa notícia para Portugal. O Kartódromo Internacional do Algarve irá receber o Campeonato do Mundo FIA de Karting em Novembro, para as categorias OK e OK Júnior .

A prova estava marcada para o Brasil, mas dada a situação global que se vive, houve necessidade de mudar de palco e Portimão foi o local escolhido, como anunciou a FPAK nas suas redes sociais:

A FPAK, em conjunto com o Kartódromo Internacional do Algarve e o AIA Motor Clube, manifestaram à FIA a sua disponibilidade para a organização do evento nos dias 5 a 8 de Novembro. A proposta foi do agrado de todos e o acordo foi celebrado.

Para Ni Amorim, Presidente da FPAK: “O Kartódromo de Portimão é um dos melhores kartódromos da Europa e, ao percebermos a necessidade da FIA reagendar a competição, propusemos ao Eng. Paulo Pinheiro receber o evento. Todos os esforços foram envidados para ser possível garantir o evento ainda este ano. Penso que na atual situação acaba por ser uma boa notícia. Esperamos, nessa altura, ter a atividade desportiva a decorrer normalmente, sempre com as ressalvas colocadas pelas autoridades de saúde”.