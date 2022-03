Karting: Noah Monteiro recupera de 20º para 9º. | AutoSport

Foi um fim de semana positivo para Noah Monteiro no IAME Euro Series 2022. Tendo terminado 4º na semi-final, o Noah garantiu a 6ª posição para a Grande Final. No entanto, ficou bloqueado no arranque na trajetória exterior para a curva 2, ficando entalado e na curva seguinte empurrado para fora caindo para o 20º. No final conseguiu um 9º em 50 pilotos, tendo apresentado um bom ritmo ao longo de todo o fim de semana. A próxima prova será em Mariembourg, Bélgica, dentro de duas semanas.