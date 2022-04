Karting: Noah Monteiro novamente em destaque no IAME Benelux Series | AutoSport

Depois dos bons resultados conquistados o mês passado em Mariembourg, o Noah Monteiro regressou às pistas nas IAME Series Benelux para a segunda ronda, agora em Ostricourt. Numa pista onde nunca competiu, com um programa condensado e competição de peso, a pressão era alta mas o Noah estava super motivado para trazer mais um bom resultado para casa.

O jovem piloto português foi apresentando um excelente andamento, tendo conseguido na qualificação ficar a apenas 0,017s da pole position, mostrando grande consistência e andamento, bons prenúncios para as mangas de qualificação. Foi 2º do grupo e 3º da geral em 51 pilotos.

Depois de, no primeiro dia, se ter qualificado em P3 entre mais de 50 pilotos, Noah Monteiro conseguiu vencer uma das mangas de qualificação e terminar segundo nas outras duas, conquistando a pole para a final. Apesar do bom andamento, a luta pela vitória foi muito dura e o Noah acabou em quarto a menos de meia décima do pódio… final agridoce mas o trabalho foi feito e a evolução deixam o piloto satisfeito e com vontade de mostrar cada vez mais. A próxima prova de Noah Monteiro será nas IAME Euro Series daqui a duas semanas!

Resultados AQUI