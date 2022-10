Karting IAME Series: Noah Monteiro consegue bom resultado | AutoSport

Noah Monteiro regressou às pistas para as tão esperadas finais Mundiais IAME e conseguiu excelentes prestações. Os 140 dos melhores pilotos do mundo juntaram-se na mítica pista de Le Mans e todos com o mesmo objetivo. O Noah entrou nesta competição depois de uma excelente época, motivado para discutir as corridas na frente.

O resultado final foi um bom 15º lugar. Foi uma semana inteira de corridas numa verdadeira montanha-russa sempre no fio da navalha, mas mostrando a sua velocidade e a sua garra.

Várias voltas mais rápidas nas suas corridas, boas ultrapassagens e ritmo em geral forte fizeram sonhar com um pouco mais. Mas após ter sido bloqueado na sua volta rápida na qualificação, Noah teve de começar todas as suas 7 mangas de qualificação de 8º (com 36 pilotos em cada manga) e conseguiu sempre lutar para chegar ao topo (terminando 3º, 7º, 3º, 4º, 8º e 3º), mas na última manga foi empurrado por um adversário (enquanto lutava pela 4ª posição) o que comprometeu a sua posição na partida para a pré-final

No derradeiro dia, fez um grande trabalho ao subir a grelha após ter começado no meio do pelotão em 13º, conseguiu chegar a 8º, mas um pequeno contacto com outro piloto levou a uma infração de carenagem frontal e a uma penalização automática de 5s, o que condicionou muito a final ao partir de 30º. Um sabor um pouco agridoce, mas foi com a garra toda e subiu até 15º!

Na sua primeira final mundial, na sua primeira temporada internacional completa, Noah Monteiro mostrou potencial e talento.