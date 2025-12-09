Karting: Gustavo Oliveira 7º nas Rotax Max Challenge Grand Finals

Gustavo Oliveira, de apenas 11 anos, destacou-se na sua estreia nas Rotax Max Challenge Grand Finals — consideradas o ‘Mundial’ Rotax — alcançando um notável 7.º lugar na categoria Micro Max. O jovem piloto português confirmou no Bahrein o potencial já demonstrado ao longo da época, ao competir entre quase 400 pilotos provenientes de mais de 60 países.

Depois de conquistar o título nacional Micro Max e vencer a Rotax Cup, Gustavo apresentou-se no Circuito Internacional do Bahrein com elevada ambição. Mostrou rapidez desde o início, garantindo o 2.º lugar nos treinos cronometrados e terminando as mangas de qualificação no top 3 entre 36 concorrentes, desempenho que reforçou as expectativas para a Final.

Na corrida decisiva, chegou a disputar posições de pódio, mas alguns contratempos na fase final impediram-no de concretizar essa ambição. Ainda assim, concluiu o evento mundial num meritório 7.º lugar, resultado que consolida a sua afirmação internacional e encerra de forma brilhante uma época já de si memorável.

“Esta semana que vivi no Bahrein foi inesquecível, não só pela competição em pista, mas também por estarem aqui pilotos de várias partes do mundo, num ambiente fantástico, uma espécie de ‘Jogos Olímpicos’ do karting”, afirmou Gustavo Oliveira.

“Senti-me muito rápido logo desde os treinos livres e isso confirmou-se nos cronometrados e nas mangas de qualificação. Na Final, cheguei a pensar que podíamos terminar no pódio, mas tivemos algum azar na fase decisiva da corrida. Ainda assim, estar entre os sete melhores pilotos Rotax do mundo, na minha estreia, é algo que me deixa muito orgulhoso.”