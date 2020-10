Karting: FIA lança inquérito disciplinar sobre incidentes de Lonato

A FIA lançou um inquérito disciplinar oficial sobre os incidentes que tiveram lugar a 4 de Outubro de 2020 no Campeonato Mundial de Karting KZ da FIA, em Lonato, Itália.

Em conformidade com as Regras Judiciais e Disciplinares da FIA, o Presidente da FIA Jean Todt iniciou formalmente um inquérito disciplinar sobre as ações e conduta do Sr. Luca Corberi que ocorreram durante o evento. Na sequência desse inquérito, o Presidente da FIA pode, em particular, decidir levar o assunto ao Tribunal Internacional da FIA. O objetivo do inquérito disciplinar é reunir todas as provas disponíveis e ouvir qualquer pessoa suscetível de prestar declarações e testemunhar, a fim de elaborar um relatório de inquérito que possa servir de base para o encaminhamento do caso perante o Tribunal Internacional da FIA.

recorde os incidentes: